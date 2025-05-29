　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

粽葉包祝福！雲林少年警察隊關懷高風險家庭　傳遞真心關懷

▲警察局少年警察隊動員少輔員親自將愛心物資送到弱勢及高風險家庭手中，讓他們感受到真誠的關懷與支持。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲警察局少年警察隊動員少輔員親自將愛心物資送到弱勢及高風險家庭手中，讓他們感受到真誠的關懷與支持。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣警察局少年警察隊在端午佳節前夕，針對弱勢及高風險家庭送暖肉粽與慰問金，傳遞節日祝福，讓在困境中的家庭也能感受到節慶的喜悅與社會的溫暖。警察局少年警察隊動員少輔員親自將愛心物資送到家庭手中，不僅紓解了部分家庭在經濟上的壓力，更讓他們感受到真誠的關懷與支持。

雲林縣警察局長李建民表示，端午節是中華文化中重要節日，也是展現社會關懷的好時機。警察除了維護社會治安外，更應走進社區、走進家庭，尤其是在節日之際，對於生活處境較為艱難的家庭，我們更應伸出援手，給予溫暖。李建民提到，每一顆粽子包裹的不只是餡料，更是警方對民眾的祝福與關懷，希望能讓每一戶家庭在端午節都能吃得安心、過得溫暖。

受惠家庭對此紛紛表達感謝之意，一位來自單親家庭的母親感動地說，謝謝警察局一直以來的照顧，這份禮物真的讓我們感受到被記得、被關心，這不只是食物，更是一份心意。許多家長也表示，警察平時在社會上的形象多為嚴肅的執法角色，能在節日中收到來自警方的關懷，格外令人感動，孩子們也因此對警察產生更多信任與親近感。

此次活動不僅是端午送暖，更是社區連結與社會教育，少年警察隊也藉由此次機會向這些家庭宣導青少年保護與防詐騙的基本常識，提升社會整體安全意識。從一顆顆粽子到一聲聲祝福，雲林縣警察局用行動詮釋了警察機關不僅是執法者的角色，更是守護民眾的後盾。雲林縣警察局強調，將持續推動更多具溫度的關懷行動，讓更多需要幫助的人在節慶中不再孤單。

▲警察局少年警察隊動員少輔員親自將愛心物資送到弱勢及高風險家庭手中，讓他們感受到真誠的關懷與支持。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲警察局少年警察隊動員少輔員親自將愛心物資送到弱勢及高風險家庭手中，讓他們感受到真誠的關懷與支持。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／下班注意！新北工地大樓火警　交通嚴重阻塞
海軍少尉「逾假未歸」人間蒸發　家屬急報案
台中2歲嬰成「植物人」！47歲母無助落淚
端午連假放晴防午後雷雨　下周又有鋒面「全台濕答答」
羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓防18禁入侵學區
台鐵誤點！　竟是「接班司機員不會開」
快訊／南韓軍機「避免撞民宅」後墜毀　全員4人罹難
李怡貞一口氣列「11項特徵線索」！　啦啦隊小三廁所唱歌直播

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醉漢買米酒被拒...與店員互嗆：我有病　他暴怒狂砸超商 

桃園大溪貨櫃屋暗藏非法繁殖犬場　動保處人員查獲26隻品種犬

快訊／下班注意！新莊中正路工地頂樓竄火煙　周邊交通嚴重阻塞

23歲海軍少尉「逾假未歸」買腳踏車後人間蒸發　家屬急報案

男遭詐團榨乾積蓄還借200萬約面交　預約小黃司機等嘸人報警阻詐

新北壽山路禁行大貨車　宣導月就117件違規…6/1啟用科技執法

二婚老夫妻鬧離！83歲病夫控74歲妻遺棄...子女出面結局神展開

男大生隔褲「手指彎進來」！女友人夾腿喊：不要　判賠90萬免關

向罷免聯署站咆哮！還嗆聲「冰的」　桃園醉男挨告下場曝

假冒公安搞詐騙！主嫌超狡猾每天收回共犯手機　刪對話滅證

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

醉漢買米酒被拒...與店員互嗆：我有病　他暴怒狂砸超商 

桃園大溪貨櫃屋暗藏非法繁殖犬場　動保處人員查獲26隻品種犬

快訊／下班注意！新莊中正路工地頂樓竄火煙　周邊交通嚴重阻塞

23歲海軍少尉「逾假未歸」買腳踏車後人間蒸發　家屬急報案

男遭詐團榨乾積蓄還借200萬約面交　預約小黃司機等嘸人報警阻詐

新北壽山路禁行大貨車　宣導月就117件違規…6/1啟用科技執法

二婚老夫妻鬧離！83歲病夫控74歲妻遺棄...子女出面結局神展開

男大生隔褲「手指彎進來」！女友人夾腿喊：不要　判賠90萬免關

向罷免聯署站咆哮！還嗆聲「冰的」　桃園醉男挨告下場曝

假冒公安搞詐騙！主嫌超狡猾每天收回共犯手機　刪對話滅證

台灣「黃金世代」男排世壯運摘金　「黑狗」陳建禎曝未來動向

醉漢買米酒被拒...與店員互嗆：我有病　他暴怒狂砸超商 

Tommy淪小王風波神隱半年現身了！YT更新喊「調整步驟重新出發」

桃園大溪貨櫃屋暗藏非法繁殖犬場　動保處人員查獲26隻品種犬

快訊／下班注意！新莊中正路工地頂樓竄火煙　周邊交通嚴重阻塞

23歲海軍少尉「逾假未歸」買腳踏車後人間蒸發　家屬急報案

太魯閣號事故「移工無罪」　家屬無法接受：法院沒看見我們的痛

從82飆到100公斤挑戰極限！　台南蕭有緯世壯運奪柔道銅牌

新台幣暴升逼出首家壽險配息髮夾彎　台壽不上繳股利

全家這招喝特濃拿鐵、美式「通通半價」！萊爾富牛奶日買3送1

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

社會熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

華江橋驚變「白色泡泡橋」　警揭2關原因

車禍現場曝！張政禹在樂天球場旁撞傷大學生

女副總年薪300萬「兼差7份工」　外商銀行炒她魷魚

張政禹賽前擦撞男大生「下半身無知覺」　家屬集氣祈禱

記憶卡變失憶卡！進口偽造中國貨網路賣

即／北市「幽靈連署」延燒　張斯綱遭移送

驚悚瞬間曝！屏東女騎士噴進騎樓慘死

獨／里長被控組「砲兵團」衝大陸　桌面一物顯示在台灣

黑心豬排流竄！萬片過期豬排已吞下肚

劉至翰前妻「收錢消失」有前例　曾爆收63萬旅費後失蹤

更多熱門

相關新聞

慈濟草屯聯絡處慨捐素粽　受收容人感受跨國端午情

慈濟草屯聯絡處慨捐素粽　受收容人感受跨國端午情

明天就是端午節，移民署南投收容所近日獲慈濟草屯聯絡處捐贈素粽和蘋果，提供給受收容人品嚐，也共同舉辦浴佛節感恩活動，希望藉由美食和浴佛儀式療癒其味蕾和焦躁心靈，彌補佳節無法與家人同聚的遺憾，同時分享我國傳統文化和臺灣大眾的溫暖。

吃粽易胃脹氣「3族群」要小心　醫：按2穴位助消化

吃粽易胃脹氣「3族群」要小心　醫：按2穴位助消化

端午連假國道0至5時暫停收費　分流上路好行不塞車

端午連假國道0至5時暫停收費　分流上路好行不塞車

梅雨季牙痛就醫增　醫揪出「幕後黑手」跟鼻子有關

梅雨季牙痛就醫增　醫揪出「幕後黑手」跟鼻子有關

整團小鴨馬路、水溝亂竄　雲林正妹暖解救：像鴨媽媽

整團小鴨馬路、水溝亂竄　雲林正妹暖解救：像鴨媽媽

關鍵字：

雲林雲林縣警察局端午節高風險家庭

讀者迴響

熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

快訊／親哥遭爆料「偷拍性愛片還外流」　BLACKPINK成員Jisoo緊急岀面發聲

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

張政禹車禍　球團聲明配合調查

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面