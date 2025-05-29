粽葉包祝福！雲林少年警察隊關懷高風險家庭　傳遞真心關懷

▲警察局少年警察隊動員少輔員親自將愛心物資送到弱勢及高風險家庭手中，讓他們感受到真誠的關懷與支持。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣警察局少年警察隊在端午佳節前夕，針對弱勢及高風險家庭送暖肉粽與慰問金，傳遞節日祝福，讓在困境中的家庭也能感受到節慶的喜悅與社會的溫暖。警察局少年警察隊動員少輔員親自將愛心物資送到家庭手中，不僅紓解了部分家庭在經濟上的壓力，更讓他們感受到真誠的關懷與支持。

雲林縣警察局長李建民表示，端午節是中華文化中重要節日，也是展現社會關懷的好時機。警察除了維護社會治安外，更應走進社區、走進家庭，尤其是在節日之際，對於生活處境較為艱難的家庭，我們更應伸出援手，給予溫暖。李建民提到，每一顆粽子包裹的不只是餡料，更是警方對民眾的祝福與關懷，希望能讓每一戶家庭在端午節都能吃得安心、過得溫暖。

受惠家庭對此紛紛表達感謝之意，一位來自單親家庭的母親感動地說，謝謝警察局一直以來的照顧，這份禮物真的讓我們感受到被記得、被關心，這不只是食物，更是一份心意。許多家長也表示，警察平時在社會上的形象多為嚴肅的執法角色，能在節日中收到來自警方的關懷，格外令人感動，孩子們也因此對警察產生更多信任與親近感。

此次活動不僅是端午送暖，更是社區連結與社會教育，少年警察隊也藉由此次機會向這些家庭宣導青少年保護與防詐騙的基本常識，提升社會整體安全意識。從一顆顆粽子到一聲聲祝福，雲林縣警察局用行動詮釋了警察機關不僅是執法者的角色，更是守護民眾的後盾。雲林縣警察局強調，將持續推動更多具溫度的關懷行動，讓更多需要幫助的人在節慶中不再孤單。

▲警察局少年警察隊動員少輔員親自將愛心物資送到弱勢及高風險家庭手中，讓他們感受到真誠的關懷與支持。（圖／記者游瓊華翻攝）