陸國防部：美方不要總是為自己臆想「強大的敵人」

▲大陸國防部新聞發言人張曉剛大校。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

新任太平洋陸軍指揮官克拉克(Ronald Clark)日前接受美媒黨問指出，美陸軍正在組建新的機動部隊，「以應對與中國可能發生的衝突」。大陸國防部發言人張曉剛今（29）日也回應，「美方不要總是有意或無意為自己臆想『強大的敵人』，這種做法既不理性，也極其危險。」

大陸國防部今下午舉行例行記者發佈會，由國防部新聞發言人張曉剛大校答記者問。有媒體提問，「美防長近日稱，美方希望全力提升自身軍力、正面應對中國『威脅』，在印太地區抗衡中國。美太平洋陸軍司令近日稱，美陸軍正在組建新的機動部隊，『以應對與中國可能發生的衝突』。請問對此有何評論？」

張曉剛指出「衝突對抗不應成為中美雙方的選擇，相互尊重、和平共處、合作共贏才是正確相處之道。」

「美方不要總是有意或無意為自己臆想『強大的敵人』，這種做法既不理性，也極其危險。」張曉剛表示，中國軍隊將全面加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

關於台海局勢，有媒體提問，「美太平洋陸軍司令近日稱，中國在印太地區日趨咄咄逼人、加劇危險局勢，5年前沒人想到中方會對台灣進行封鎖演練，但現在已成為慣例操作。美印太總部司令稱，中方正為收復台灣進行全方位演練，在太平洋其他地區也日趨活躍。」」

張曉剛表示，「台灣是中國的一部分。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。」

他指出，當前台海局勢最大挑戰來自「台獨」分裂挑釁和外部勢力干擾破壞。中方捍衛國家主權和領土完整的行動完全正當必要、合理合法。「我們要求美方停止在台灣問題上拱火滋事，否則只會搬起石頭砸自己的腳。」