近10年違法赴中高階文官55人基層263人　監院糾正行政院、教育部

▲監察院。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（21日）發出新聞稿指出，監委林文程調查「公務員違法違規前往中國大陸案」，近十年高階文官違法赴陸55人，基層文官違規赴陸263人，赴陸管理機制顯有缺漏，並衍生重大國安隱憂。經多方查證後，監察院教育及文化委員會、內政及族群委員會聯席會議審議通過監委林文程所提調查報告，糾正行政院及所屬人事行政總處及教育部。

監委林文程說明，本案調查對象公務員，指「適用兩岸人民關係條例第9條第3項規定，且未涉及國家安全、利益或機密之文職公務員」，即相當於無依各項法律受事前出境管制之文職公務員，共分成兩大類，其一為全國簡任第11職等以上公務員，其二為行政院所屬中央及地方機關、機構與學校之簡任第10職等以下公務員及警監四階以下警察人員。

本案糾正案文指出，近10年間計有318名公務員(含高階文官55人、基層文官263人)違法違規赴陸，並確信尚有未經發現之違法違規赴陸人員「黑數」存在，有待主管機關及國安相關單位持續關注查察。行政院及所屬各主管機關知情卻未能妥採有效應處作為，各級公務員赴陸交流揭露制度迄亦未能落實，有違兩岸人民關係條例相關規定維護國家安全之立法意旨，並動搖國民對於公務員應踐履「恪遵憲法及法律，效忠國家及人民，增進國家利益及人民福祉」有關忠誠義務的信賴，實難辭怠失之咎。

監委林文程補充說明，本案調查發現違法赴陸之高階文官55人中，有7人已依期限向服務機關申請赴陸，非屬惡意赴陸，係因服務機關人事單位之嚴重疏失未送內政部審查，影響當事人權益甚鉅，且查部分發生違法違規赴陸案件之機關，未落實公務人員請假規則有關准假始得離開任所規定，人事行政總處對全國人事人員之監督確有不周，故糾正人事行政總處。

監委指出，另查違法赴陸之高階文官55人，國立大專校院兼任行政職務之教育人員即占35人，且遍布各國立大專校院，內政部雖已函請各國立大專校院遵守赴陸管理法規，然部分教育人員卻不甚明瞭赴陸管理法規，還有少數教育人員故意不遵循教師請假規則，甚至在機場經告知違反規定仍執意前往，致使違法赴陸事件頻傳，教育部對國立大專校院未盡宣導與監督責任，顯有怠忽，亦予糾正。

此外，基層文官違規赴陸案件懲處情節，同一類型之違規事實，各機關分別核予「大過乙次」到「申誡乙次」及「履歷存記(書面警告)」不等之懲處，甚有以「口頭警告」或根本未簽辦追究行政責任，是其懲處寬嚴程度不一，亦有違平等原則。

監委林文程表示，本案調查對象公務員雖未直接涉及國家安全、利益或機密，惟於經辦公務過程仍可能接觸機敏事務，實務上公務員依法定程序申請赴陸，服務機關及內政部幾乎照准，惟本案調查卻發現至少有318位公務員違法違規赴陸，其中最嚴重事例首屬國立中央大學前教授(兼任該校通訊系統研究中心主任)陳錕山投共案。審視違法違規赴陸案件背後原因，似非僅係旅遊、探親等單純原因，尚包括在大陸地區交友、不正當男女關係、違規修讀學位、參加學術研討會或兼課、私人置產或是經營商業等，在在潛藏國安風險。

公務員赴陸前務必進行登錄，且勿攜帶任何處理或儲存政府資訊產品，返台後切實通報在陸期間異常情事，本案調查報告另指出，現行公務員赴陸返臺後，應於7個工作日內填具返臺通報表，以往查有公務員通報遭「中共國安人員扣留審訊」及「個人攜帶資訊產品內載有敏感內容檔案無故遭竊」等案例。

監委林文程提醒，中共近年訂定「網信部門行政執法程序規定」、「國家安全機關辦理刑事案件程序規定」、「國家安全機關行政執法程序規定」等法令，然中共的法律規定及實行常服務於政治，中共國安人員辦案得不遵循刑事訴訟無罪推定、緘默權等普世原則，並明文賦予國安人員可以檢查入境人士之隨身物品、電子裝置等權限，不僅對於赴陸公務員之人身安全威脅加劇，且我少數公務員或有使用私人資訊產品處理及聯繫公務，對於政府機敏事項洩漏風險遽增。