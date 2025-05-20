台灣民意民調／賴清德執政周年民眾最不滿司法改革　兩岸最沒共識

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今（20日）就職一周年，各家民調也紛紛出爐，根據台灣民意基金會今公布最新民調，總統賴清德八大施政作為中，滿意度最高是加強台灣國防能力、高達53%民眾贊成，比不滿意者多16.9個百分點；民眾則最不滿意的則是司法改革，僅40%滿意、高達47%不滿意。至於兩岸關係，45.5%滿意，45.4%不滿意。

民調詢問：「一般說來，您滿不滿意賴清德總統一年來「處理兩岸關係」的表現？」 最新民意顯示，二十歲以上台灣人，45.5%滿意賴總統一年來處理兩岸關係的表現，45.4%不滿意。滿意者比不滿意者多0.1個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現透露了一個訊息，那就是，對賴總統過去一年處理兩岸關係表現的好壞，台灣社會內部看法嚴重分歧，完全沒共識可言。值得注意的是，非常不滿的人兩成八，非常滿意的人一成九。

民調詢問：「一般說來，您滿不滿意賴清德總統一年來「拼經濟」的表現？」 最新民意顯示，二十歲以上台灣人，45.8%滿意賴總統一年來拼經濟的表現，46.3%不滿意，不滿意者比滿意者多0.5個百分點。值得注意的是，非常滿意者只有12.9%，但非常不滿意者有23.9%。游盈隆指出，這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是，台灣社會對賴總統一年來拼經濟表現的好壞，看法嚴重分歧，共識趨近於零。不滿賴總統經濟表現的人相當可觀。

民調也詢問：「一般說來，您滿不滿意賴清德總統一年來「加強台灣國防能力」（國防事務）的表現？」 最新民意顯示，二十歲以上台灣人，五成三滿意賴總統一年來「加強台灣國防能力」的表現，三成六不滿意。滿意者比不滿意者多16.9個百分點。游盈隆認為，這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，過半數國人肯定賴總統強化台灣國防能力的表現。這暗示未來賴政府和美國洽談軍購時，將具有雄厚民意支持。

民調也詢問：「一般說來，您滿不滿意賴清德總統一年來「提高台灣國際地位」（外交事務）的表現？」 最新民意顯示，二十歲以上台灣人，五成二滿意賴總統一年來「提高台灣國際地位」的表現，四成一不滿意。滿意者比不滿意者多11個百分點。民調也詢問：「一般說來，您滿不滿意賴清德總統一年來「司法改革」的表現？」 最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成滿意賴總統一年來「司法改革」的表現，四成七不滿意。不滿意者比滿意者多7.2個百分點。

民調詢問：「一般說來，您滿不滿意賴清德總統一年來「穩定國內政局」的表現？」 最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成四滿意賴總統一年來「穩定國內政局」的表現，四成八不滿意。不滿意者比滿意者多4個百分點。游盈隆說明，這項發現傳達一個清楚的訊息，那就是，台灣社會多數失望且不滿意賴總統一年來「穩定國內政局」的表現。

民調也問：「一般說來，您滿不滿意賴清德總統一年來「面對中共威脅，確保台灣主權與安全」的表現？」最新民意顯示，二十歲以上台灣人，五成二滿意賴總統一年來「面對中共威脅，確保台灣主權與安全」的表現，四成一不滿意。滿意者比不滿意者多10.9個百分點。

根據民調數據顯示，總統賴清德八大施政作為的淨滿意排行榜依序是：加強台灣國防能力（國防表現）16.9%、提高台灣國際地位（外交表現）11.2%、確保台灣主權與安全 10.9%、處理兩岸關係0.1%、經濟表現-0.5%、內閣施政表現-1%、穩定國內政局-4.1%、司法改革-7.2%。

財團法人台灣民意基金會今天（5/20）早上發表五月民調報告，主題是「賴清德總統就職一週年」，這是基金會成立以來，第104次每月例行重大議題民調。 本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年5月12-14日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1080人，市話756人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。