火光劃過黑夜！廣東出現「火流星」　目擊者：恍如白晝還有巨響

記者廖翊慈／綜合報導

廣東茂名多地居民28日晚間拍到，夜空中突然出現一陣橘光，劃過空中，並伴有轟鳴聲，爆閃強光點亮夜空，瞬間黑夜宛如白晝。中國科學院國家天文台苟利軍介紹，照亮茂名等地夜空的，是一顆「火流星」。

▲多名車主的行車紀錄器拍到火流星。（圖／翻攝自微博）

據《環球網》報導，多名目擊者表示，火流星劃過天空不久後，聽到一聲巨響，「突然一聲巨響，天都被照亮了。」另有網友表示，「挺大規模的火流星，除了廣東西部，海南北部（海口和周邊）也有人看到。」

苟利軍介紹火流星的形成原因，「太空中的塵埃、小顆粒，還有一些小行星，落入地球大氣層裡，跟大氣相互摩擦之後，就會燃燒起來，絕大部分火流星，通常在天空中，就燃燒完了。」

▲火流星瞬間照亮黑夜。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，其實，大家看到的「火流星」主要指亮度比較亮的流星，在天文圈也有人把它定義成，亮度比-3等（星等越小越亮）更亮的流星。-3等的亮度，大概超過我們一般認為，天上最亮的星，例如木星、金星。國外的網友也會把它叫做「Fireball」，意指火球。

茂名市氣象台則指出，「未監測到當地氣象異常，茂名市應急局連夜展開排查，暫未接到地面財產損失的報告。」