長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動！　現場擠滿人舉手機狂拍

▲保利世界貿易中心活春宮。（圖／翻攝自X）



記者曾羿翔／綜合報導

中國廣東省近日爆出一起驚人的公然猥褻事件。活躍於社群平台X（前Twitter），擁有大量粉絲的情色Coser「蕎麥甜甜茶」於本月4日出席廣州螢火蟲動漫展後，竟依照先前預告，現身海珠區保利世界貿易中心與一名男子當眾上演實況性愛，引發社會譁然。

根據多段網路流傳影片顯示，蕎麥甜甜茶當晚在高樓玻璃窗前全裸與男子進行性行為，不僅無視窗外民眾窺視，還主動貼近窗戶且動作激烈，甚至一度被拉扯頭髮、跨坐欄杆，畫面極為露骨。她身穿類似泳裝的造型與Coser角色造型相呼應，但行徑已嚴重逾越社會公序良俗。

▲蕎麥甜甜茶X帳號已遭封鎖。（圖／翻攝自X）



此次事件吸引大量動漫展觀眾與路人駐足圍觀，手機閃光燈不斷，引發網路廣泛轉傳。警方接獲報案後趕抵現場，目前尚未證實是否對蕎麥甜甜茶及其同行男子採取拘捕行動，但她的X帳號已遭封鎖或設定限制，無法對外閱覽。

保利世界貿易中心為廣州知名地標，結合商務、展覽、住宿與餐飲功能，平時為當地重要的活動場地。事件爆發後，部分中國動漫圈內人士憂心，此舉恐重創漫展形象與日後舉辦的正當性，擔憂未來相關活動恐遭更嚴格審查與限制。

▼此次事件吸引大量動漫展觀眾與路人駐足圍觀。（圖／翻攝自X）

