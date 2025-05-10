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夜空「超亮藍光球」直徑逾1公尺　天文館推測：來自寶瓶座流星雨

民眾目睹天空中出現不明光球。（圖／翻攝自YouTube／阿里山國家風景區管理處）

▲民眾目睹天空中出現不明光球，台北天文館表示為火流星。（圖／翻攝自YouTube／阿里山國家風景區管理處）

記者許敏溶／台北報導

昨（9日）晚間11時47分左右，不少台東地區民眾直擊一顆超亮藍色光球劃過夜空，引發民眾熱議。台北市立天文科學教育館表示，超亮藍色光球為火流星，估計直徑超過1公尺，所以才會在低空瞬間幾乎照亮黑夜，這種火流星在地球上每天都會發生，只是這次剛好發生在台灣，不排除是近期寶瓶座η流星雨造成。

昨晚11時47分，台東夜空突然出現一顆藍色「光球」，瞬間幾乎照亮黑夜，最後不明光球迅速消失，全程僅6秒，引發網友熱議，有的網友猜測是隕石或火流星。前氣象局長鄭明典也在臉書上轉發影片並表示，「台東昨晚疑似『火流星』事件，不知和人造衛星掉落有無關聯？」

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《ETtoday新聞雲》今日向台北天文館求證，天文館表示，這顆超亮的藍色光球為火流星，推測直徑超過一公尺，所以進入大氣層後沒有完全燃燒完畢，進而燃燒到低空而瞬間出現照亮夜空的藍色，這種火流星在地球上每天都在發生，只是台灣面積太小，加上火流星也可能在白天出現，所以台灣民眾比較少看見，對台灣來說的確比較少見。

台北天文館進一步說明，寶瓶座η（Eta）流星雨在每年4月中旬至5月底出現，母體為著名的哈雷彗星（1P/Halley），流星進入大氣層的速度都相當快，流星留下尾跡更可持續數秒之久，不排除這顆火流星是寶瓶座η（Eta）流星雨造成。

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