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上山採粽葉摘白色「巨大野菇」回家共食　陸一家四口中毒肝腎衰竭

▲陸一家四口採摘野生菇類，出現肝腎衰竭嚴重症狀。（圖／翻攝極目新聞）

▲陸民眾採摘野菇回家共食，一家四口出現肝腎衰竭嚴重症狀。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣東河源市紫金縣近日發生一起野生毒菇中毒事件，一家四口因誤食山上自採的蘑菇，隨即身體出現嚴重不適緊急送醫，其中，三人仍在重症病房治療，然而，家屬也因無力負擔高額醫藥費，呼籲社會伸出援手。

▲陸一家四口採摘野生菇類，出現肝腎衰竭嚴重症狀。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，周某英和鄰居一起到村裡的山上採摘粽葉，發現一株巨大的白色蘑菇，周某英可能將其誤認為以前曾吃過的一種蘑菇，將之採摘後回家煲湯和家人一起喝。不料蘑菇湯鮮美，但卻隱含毒素。喝完湯當晚，祖孫四人便出現腹痛、劇烈嘔吐等症狀。

中毒者為50歲的周姓婦人、她的女兒，以及7歲孫女與5歲孫子。家屬周女士表示，起初家人以為只是吃壞肚子，後來症狀加劇才送醫。病歷顯示，周姓婦人與其女兒於5月17日晚送往河源市人民醫院治療，診斷為「致死性蕈類中毒、急性肝衰竭與急性腎衰竭」，進行血液淨化與血漿置換等治療，並曾下達病危通知。

兩名兒童事後轉院至廣州，其中5歲男童已脫離危險出院，7歲女童仍在住院觀察，持續出現腎功能不全，每日須抽血監測。兩名大人雖病況略有好轉，但仍在重症病房治療中，每日須透析與輸血。

周女士透露，儘管有農村醫保與醫院協助減免，但至今醫藥費已超過10萬元人民幣，家中以務農為生，經濟拮据，目前靠村民捐款與向親友借錢支撐。她希望社會大眾能伸出援手幫助家中長者與小孩度過難關，也藉此提醒民眾「不要隨意採食不明野菇，以免釀成悲劇」。

柏埔鎮政府則證實，周家經濟確實困難，村裡與鎮上幹部已共同參與捐款協助，目前仍在持續關注後續醫療與生活安排。

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