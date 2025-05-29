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端節車潮暴增！花蓮警加強車站周邊交管　14路口設崗疏導

▲因應端節人潮暴增，花蓮警加強車站周邊及市區重要路口交通疏導。（圖／花蓮警分局提供，下同）

因應端節人潮暴增，花蓮警加強車站周邊及市區重要路口交通疏導。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應端午節連續假期人、車潮驟增，花蓮警察分局自5月29日下午4時起至6月1日晚間10時止，啟動交通疏導勤務，全面加強重要幹道與車站周邊路口的交通秩序維護與疏導，預計將有大量旅遊及返鄉人潮湧入，花蓮分局提前部署，以確保交通順暢與用路人安全。

疏導重點範圍涵蓋花蓮市多處車流熱點，花蓮分局已規劃警力維持市區商圈、東大門夜市及火車站周邊之交通秩序，各交通疏導路口如下：
1、中正路與中山路口。
2、中山路與民國路口。
3、中山路與林森路口。
4、中正路與博愛街口。
5、中正路與明義街口。
6、中正路與中華路口。
7、中華路與中山路口。
8、中山路與重慶路口。
9、軒轅路與五權街口。
10、重慶路與福町路口。
11、中山路與北濱街口。
12、中央路與中山路口。
13、南濱路與和平路口。
14、國聯一路與國聯三路口。

▲因應端節人潮暴增，花蓮警加強車站周邊及市區重要路口交通疏導。（圖／花蓮警分局提供，下同）

市區崗哨勤務部署示意圖。

花蓮分局表示：連假期間各大鐵公路、車站及觀光景點勢必人潮湧現，警方將視交通狀況機動調整疏導作為，呼籲民眾出門務必事先規劃行程，避開尖峰時段。最後，再次提醒用路人務必配合警方指揮、遵守交通規則，切勿心存僥倖酒後駕車，共同維護交通安全。

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