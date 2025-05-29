監院6/2起禁「個人身分用公務車」　趙少康：為了端午連假繼續用？

▲監察院秘書長李俊俋遭爆濫用公務車。（圖／翻攝自Facebook／張斯綱）

記者郭運興／台北報導

監察院近日先是秘書長李俊俋遭爆料，疑似以公務車將愛犬送往寵物美容沙龍，涉濫用行政資源，後續又再爆出監委蘇麗瓊疑似也用公務車處理私事。監察院副院長李鴻鈞則立即下令，下周一起，停止全體委職員工以個人身分使用公務車，迄本屆任期屆滿為止。對此，前中廣董事長趙少康今（29日）質疑，為何等到6/2才生效，不是立刻停止使用，是為了在端午連假可以繼續用車？一個功能不彰的監察院，簡直就是一支特權車隊，趕快廢了吧！

趙少康表示，監委濫用公務車連環爆，李俊俋、蘇麗瓊、林郁容三個人被抓包，聽說後續還有其他未爆彈。顯然把公務車當私家車早就是監察院的「文化」，除了公務車，還有什麼被監委公器私用？有這樣的「御史大夫」，難怪民進黨的官箴敗壞。

趙少康表示，孫中山五權憲法設計中，就是以包青天的御史大夫功能為本，設立監察院，能想像包青天用自己的轎子抬狗去洗澡嗎？這些監委的作為如果放在當時，早就要被虎頭鍘伺候了。

趙少康指出，不只李俊俋用公務車接送狗美容，林郁容冤枉板橋幼兒園餵藥案，還翻30年前的舊案整侯友宜，就是聖經說的只看到別人眼中的刺，沒有看到自己眼裡的樑木，對他人政治追殺，自己又做了什麼好事？

接著，趙少康提到，監察院為了止血，停止監委個人使用公務車到本屆任期屆滿為止，但要等到6/2才生效，不是立刻停止使用，是為了讓大家在端午連假可以繼續用車？

趙少康批評，一個功能不彰的監察院，院長可以請病假超過5個月，正副首長的座車數竟然是五院最多，高達29台，讓監委可以送狗美容、看牙、買外帶、到機場接送親友，簡直就是一支特權車隊。

趙少康質疑，現在的監察院人人自危，就怕查到自己，所以沒人啟動調查，但是這些監委涉及背信、貪污，檢調敢不敢辦？還是因為監委大多是民進黨自己人就網開一面？

最後，趙少康強調，爾俸爾祿民脂民膏，現在的監察院藏汙納垢、臭不可聞，趕快廢了吧！

▼趙少康呼籲廢除監察院。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）