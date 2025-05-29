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批侯友宜「凱旋苑」坑學生！民進黨8人不起訴　賴清德案簽結

▲▼國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，新北市長侯友宜(持麥克風者)。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜控告賴清德等9人在凱旋苑爭議中散布不實訊息，北檢調查結果簽結、不起訴。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市長侯友宜因家族在文化大學附近的「凱旋苑」，遭指控逃漏稅、坑殺學生，委託律師控告民進黨主席賴清德等人違反《選罷法》、誹謗等罪，台北地檢署29日公告偵查結果，根據相關稅籍、戶政資料，民進黨人所提質疑並非憑空杜撰，因此處分不起訴立委吳思瑤等8人，現任總統賴清德涉案部分暫不處理。

侯友宜在2023年參選總統期間，民進黨於12月27日舉行記者會，質疑侯友宜「擁有百間套房，月收百萬租金；包租公，真侯康」「一邊拿政府補助，一邊賺學生租金」，「侯友宜的居住正義，就是增加自己的收益」，台南市還出現廣告看板，指「包租侯一年從學生身上賺2000萬，租金每坪比101大樓還貴」。

侯友宜控告民進黨主席賴清德、祕書長許立明、發言人林楚茵、立委吳思瑤、新北市黨部主委何博文、前立委段宜康、副秘書長黃建嘉和楊懿珊、台南市黨部主委潘新傳等9人散布不實內容，涉嫌加重誹謗、意圖使人不當選等罪。

檢察官調閱凱旋苑使用執照、稅籍等資料後，認為凱旋苑是侯妻任美玲擔任負責人的友友公司(後改名又昱公司)起造，且直到2024年7月1日修法之前，其中有98戶都免徵房屋稅；另外根據文化大學租賃契約，凱旋萬租金去每年調漲5%，且營業稅要由文化大學負擔。

檢察官認為，當時民進黨人相關質疑並非憑空杜撰，且是對侯友宜是否適格擔任總統等可受公評事項表達意見，並無散布謠言或傳播不實的惡意，犯罪嫌疑不足，處分8名民進黨人不起訴；至於賴清德部分，由於他目前是總統身分，依法不得進行刑事追訴，因此暫行簽結，之後再做處分。

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