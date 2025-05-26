梅雨季「最強鋒面」要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝　連假熱飆33°C

▲端午連假前將變天。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

今天（26日）持續受東北季風影響，並伴隨華南雲雨區東移，北台灣整天濕涼，中南部山區也有短暫陣雨。氣象粉專表示，隨著明（27日）東北季風逐漸減弱，全台天氣逐漸穩定，但到了周三（28日）鋒面接近，午後各地降雨又將增多，周四（29）梅雨季最強鋒面南下，各地都有大雨機會。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，周二東北季風逐漸減弱，全台天氣逐漸穩定，北部、東半部與南部地區多雲時陰，中部則為多雲時晴，僅東半部及午後山區有局部降雨；氣溫方面，中北部與宜花約攝氏27至29度，中南部則回升至31至32度，天氣略感悶熱。

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▲周三鋒面接近，周四鋒面通過，慎防短延時強降雨。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

到了周三高壓回流、鋒面逐漸接近，午後對流發展旺盛，全台降雨機率明顯上升，尤其大台北、東半部及各地山區需留意午後雷陣雨，整體氣溫與周二相近，低溫略微上升；周四鋒面正式通過，清晨起中北部開始降雨，並可能伴隨短時強降雨及強陣風，雨勢將持續至午後，各地都有大雨機會，氣溫也將明顯下降。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署，下同）

天氣風險預估，端午連假（5月30日至6月1日）隨著鋒面遠離，天氣逐漸回穩，周五（5/30）中南部上半天仍有些降雨，但周六、周日（5/31、6/1）多為多雲時晴的好天氣，僅午後山區及東部可能有局部短暫陣雨；氣溫回升，各地最高溫有機會達到33度以上，適合戶外活動與返鄉出遊。