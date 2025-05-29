地震頻繁、疫情再起！佛教界護台息災祈福行動　首場法會基隆登場

▲十億覺行者導師明毓法師（右）與主席劉楚明（左）於泰國法身寺簽定合作備忘錄。並共同發起「護國息災大法會」。（圖／十億覺行者國際協會提供）

地方中心／綜合報導

在地震頻繁、地磁失衡、氣候異常與疫情再起的背景下，台灣佛教界將展開一場結合祈福與實踐的護國修行行動。由大佛禪寺主辦的《護國息災大法會》將於5月31日（端午節）上午9時至12時，在基隆市信義區壽山路17號隆重舉行。

此次法會主軸為「護國息災、安定臺灣、守護地球」，期盼透過佛法智慧與集體善念，祈願天下無災、社會安定、人心善良。主辦單位誠摯邀請社會各界共聚一堂，參與這場充滿希望與正念的法會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據美國地質調查局（USGS）與歐洲地中海地震中心（EMSC）資料，全球每日皆有多起超過芮氏規模4.0的地震。這不是單一事件的預測，而是全球性地殼變動與能量波動的長期現象。臺灣地震的主震區集中於花蓮地區，但一旦發生，真正面臨高傷亡與財損風險的，將是如台北、新北與台南等人口密集區。

此次行動主辦單位之一的十億覺行者國際協會建議，推動區域型的備災系統，建立全民心靈與行動的雙重準備。單靠政府公告或一般性防災建議遠遠不夠，台灣應效法日本，在家庭、企業與社區中推動可落實、可演練的備災行動計畫。不應等到災難發生後才驚慌失措，現在，就是建立防災信念與行動機制的關鍵時刻。

此次基隆法會將作為巡迴行動的起點，主辦單位將自6月起，陸續於花蓮、台東、屏東、嘉義、苗栗、宜蘭、南投等地舉行護國息災巡迴法會，讓佛教的慈悲願力遍照全台，凝聚更多人共同實踐和平與防災意識。

此次法會由世界佛教聯合會、大佛禪寺、佛教慈悲志業基金會、大愛道教育基金會、十億覺行者國際協會、中華曐光世界傳善總會等單位共同主辦，展現佛教界對社會、地球與生命的積極責任感與實踐力。

十億覺醒者國際協會表示，誠摯邀請所有關心台灣、珍惜地球的人士參與。不論您是否為佛教徒，只要心中有善、有願、有行動力，都能成為穩定世界的關鍵一員。讓信仰不再只是誦經與供養，而是轉化為守護生命與土地的真實力量。