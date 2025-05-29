張斯綱才告發監察院隔日遭約談　國民黨斥檢調成執政黨打手

▲國民黨召開「昨日告發監察院，今日檢調帶走清算」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

檢調今（29日）偵辦罷免幽靈連署案，查出部分個資來自張斯綱4年前發起的罷瑤連署，因此約談張斯綱到案進行偵訊。對此，國民黨召開「昨日告發監察院，今日檢調帶走清算」記者會。桃園市議員凌濤表示，昨天剛與張斯綱到北檢告發監察院秘書長李俊俋，短短一天張斯綱竟成為被告被帶走約談，只是昨天揭露民進黨政府惡劣的嘴臉，今天就被檢調清算懲罰，令人質疑民進黨就是要沒收雙吳罷免案，要沒收全臺灣罷綠委的連署案，這就是民進黨、賴清德的陰謀。

凌濤表示，昨日柯文哲，今天有張斯綱、有各地志工領銜人，明日就有可能是任何人，大家現在必須站出來，看到張斯綱只不過認真參與了罷免吳思瑤，支持公民團體的活動就被清算，一路以來，司法持續恐嚇領銜人與罷綠委志工，現在連在地的民意代表都要恐嚇，未來誰還敢繼續連署？

凌濤質疑，臺灣司法已經濫權到無法無天的地步，拿這幾天的案子來對比，國民黨揭露介入罷團台中市的江肇國團隊，甚至民團可能涉嫌違法募款，設有內賬，檢調去查了嗎？國民黨告發李俊俋公器私用，查了嗎？搜索了嗎？羈押了嗎？為何告發的人現在就被約談帶走？

凌濤指出，整個監察院的派車單可能有偽造文書的嫌疑，如果派車單內沒有寫寵物美容、看牙醫、到機場接送親友，而是以公務之名掩飾私人的行為，就是偽造文書。臺灣的檢調不是對於偽造文書很厲害嗎？什麼時候才要大搜索監察院、大羈押李俊俋？司法的差別辦案全民都在看。

凌濤強調，臺灣幾十年來的司法改革一夕被賴清德毀滅，現在的司法竟然變成恐嚇百姓、製造寒蟬效應的武器，不止把罷雙吳沒收，沒收了全臺罷綠團體，甚至張斯綱非常可能在吳思瑤罷免案通過後參與補選，賴清德有必要超前部署到這種地步？把未來可能參選總統的對象先羈押起來，把可能挑戰民進黨立委的補選人選先搜索約談，要讓大家完全不敢站出來，要讓這個人選完全消失，賴清德拿司法當武器，人民都看不下去。

國民黨發言人楊智伃表示，張斯綱、楊智伃與凌濤昨天才剛在北檢外，針對監察院秘書長被發現公器私用，用公務車載他的愛寵去洗澡、美容提出告發，結果告發的人今天竟然成為被告，難道當今的司法已經是看見問題不解決，反而要解決提出問題的人？

楊智伃強調，用司法當武器，只准罷藍不准罷綠，無論罷藍或罷綠連署都有錯假，但民進黨對罷藍團體輕輕帶過，卻對罷綠的團體祭出司法大刀。呼籲所有還有良心的檢調停止受政治操弄，不要再讓民對司法信心垂直下降。

