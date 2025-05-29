南韓大選「事前投票」開跑熱度高　李在明、金文洙已投完票

▲南韓總統大選「事前投票」開放29、30日進行。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於6月3日正式實施總統大選，為此事前投票從今（29）日上午起進行，選民只需持身分證件就能到距離最近的投票所投票，截至稍早投票率已經突破10%，創下南韓引進事前投票制度以來最高的投票率，而李在明、金文洙、李俊錫等總統候選人也於稍早完成事前投票，盼能夠拉高投票率。

根據《韓聯社》，2025年大韓民國第21屆總統選舉於6月3日正式實施，期間開放民眾於29日、30日前往南韓全國3568間投票所進行「事前投票」，從上午6時開放至下午6時。

南韓中央選舉管理委員會（中選會）統計，截至29日下午1時，在4439萬1871名選民當中，已有466萬6252人完成事前投票，投票率為10.51%，創下歷來最高紀錄，比起2022年第20屆總統大選同一時間的事前投票率（8.75%）還要高出1.76個百分點。

▲南韓總統大選「事前投票」投票率創下新高。（圖／達志影像／美聯社）

目前投票率最高的地方為全羅南道（20.23%）、全羅北道（18.55%）、光州市（17.66%）、世宗市（12.11%），其中全羅南北道和光州被視為共同民主黨等泛進步派陣營的傳統票倉。

至於投票率最低的地方，則依序是大邱市（7.04%）、釜山市（8.98%）、蔚山市（9.04%）、慶尚北道（9.11%），其中大邱與慶尚北道皆為國民力量等保守派陣營傳統票倉，顯示保守派的選情在經歷尹錫悅戒嚴之後相當低迷，不甚樂觀。

▲▼共同民主黨候選人李在明29日上午抵達首爾市西大門區新村，和青年們一起完成事前投票。（圖／達志影像／美聯社）

目前共同民主黨候選人李在明、國民力量候選人金文洙、改革新黨候選人李俊錫、民主勞動黨（前身為正義黨）候選人權英國皆已在各地完成事前投票。

李在明29日上午10時抵達首爾市西大門區新村的投票所，和青年支持者們完成事前投票。他向記者表示，「投票是我大韓民國選民行使主權時最為具體的手段！期盼此次大選能夠成為起跑點，讓大韓民國重新恢復到屬於青年的時代。」

李在明表示，目前他不急著出席七大工業國組織（G7）峰會，且目前南韓尚未受邀出席。至於針對未來內閣、總統辦公室首席、幕僚等人事組成的看法，李在明認為必須遵守「用人唯才」的原則，承諾不會只從身邊挑選人才，「若要特別照顧身邊的人，那我乾脆去經營企業就好，何必從政？」

▲國民力量候選人金文洙29日和女兒在仁川完成事前投票。（圖／達志影像／美聯社）

至於國民力量候選人金文洙，則是在女兒金東珠（音譯）的陪同下，特別前往仁川市桂陽區進行事前投票，該地是李在明擔任國會議員時的選區，以此象徵從李在明選區開始翻轉政治版圖。他表示，只有參加事前投票、拉高投票率，才能讓選情有利於國民力量。

改革新黨候選人李俊錫則於29日上午10時在京畿道華城市東灘進行事前投票。民主勞動黨候選人權英國則於29日上午7時30分在全羅南道麗水市投票。

▼南韓前總統文在寅29日上午前往投票所進行事前投票。（圖／達志影像）

▲南韓前總統朴槿惠29日完成事前投票。（圖／達志影像）

另外，南韓前總統文在寅也和妻子金正淑於29日上午前往住處附近的慶尚南道梁山市河北面居民自治中心進行投票。他表示，「希望選民們能夠記得，為何會提早實施總統大選。這是一場審判尹錫悅政府內亂和讓國政完蛋的選舉，必須向尹錫悅政府究責。」

而南韓前總統朴槿惠，則同樣於29日上午抵達住處附近的大邱市達城郡瑜珈邑投票所，她呼籲選民們應該履行憲法賦予的投票義務。