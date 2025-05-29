川普挾關稅施壓！　日本擬「多付數百億日圓」駐日美軍經費

▲日本政府被川普施壓，要求提高駐日美軍的負擔費用。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普5月初再次向日本政府施壓，要求增加對駐日美軍的經費分擔。日媒報導，日本已經著手研議，計劃在目前年均2110億日圓（約新台幣434億元）的負擔額外，再加碼數百億日圓作為「提供設施維護費（FIP）」，主要用於建設駐日美軍宿舍與基地設施。

根據《朝日新聞》報導，多名政府人士透露，日本國家安全保障局（NSS）官員5月上旬前往美國，與白宮國家安全會議（NSC）人員會談時，美方明確表態，希望日方能提高駐日美軍費用的負擔金額。

日本目前每年須負擔約2110億日圓（約新台幣434億元）的駐日美軍經費，日本政府已開始研討要再投入數百億日圓作為駐日美軍的「提供設施維護費（FIP）」。提供設施維護費是日本政府用於建造駐日美軍宿舍、辦公大樓、防災設施等。日本防衛省接下來將依照美軍需求，決定具體增建或改善哪些設施。

事實上，川普早在任內第一任期時就曾多次表示，駐日美軍的經費分擔「不公平」，並對此表達不滿。日本經濟再生大臣赤澤亮正4月中旬為關稅問題訪美時，川普在會談中提出「三大關切」，分別是提高駐日美軍經費負擔額度、美國汽車銷量以及貿易赤字，並要求日方改善現況。

其中汽車銷量與貿易赤字問題目前由赤澤亮正與美國財務部長貝森特持續磋商中，至於駐軍費用則交由雙方的安全單位進行談判。不過外界也擔憂，一旦日本願意加碼，川普恐怕仍不會滿意，甚至進一步要求日方掏更多錢。