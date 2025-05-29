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南韓總統大選「事前投票」今天開跑　中選會組參觀團監控全程

▲▼南韓總統大選29、30日開放選民「事前投票」。（圖／路透）

▲南韓總統大選29、30日開放選民「事前投票」。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓前總統尹錫悅因緊急發布戒嚴、派遣軍警封鎖國會與中選會而於4月初遭罷免下台，南韓即將於6月3日正式實施總統大選，並從今（29）日起開放事前投票。面對尹錫悅質疑選舉舞弊，此次中選會特地遴選專家和學者組成「公正選舉參觀團」，前往投票所檢查是否有任何違規事項，並觀摩選舉過程。

根據《韓聯社》，尹錫悅發布緊急戒嚴後，曾因質疑選舉是否舞弊而派軍隊闖入位於京畿道果川市的中選會，在遭到罷免後更出席觀賞質疑選舉舞弊的紀錄片電影。為了確保此次2025年第21屆大韓民國總統選舉能夠公正進行，此次南韓中央選舉管理委員會（中選會）特別引進新制度，成立「公正選舉參觀團」。

公正選舉參觀團將直接參觀選舉過程，並將選舉過程公開在媒體上，其成員截至本月10日共有38人，包含各界人士和教授、學生，經過各政黨和公民團體推薦，由韓國政治學會、韓國政黨學會遴選組成，此次大選中他們將前往投開票所、中選會辦公室、邑面洞（相當於台灣的里、村）居民中心，直接觀摩投開票過程。

儘管6月3日才是大選正式實施日期，不過南韓開放選民於本月29、30日的上午6時至下午6時進行「事前投票」。為此，公正選舉參觀團的其中6名男女成員，於29日上午5時抵達位於首爾市鐘路區的母岳洞居民中心。

▲▼南韓總統大選29、30日開放選民「事前投票」。（圖／路透）

公正選舉參觀團先前已經觀摩各候選人登記參選、檢驗選舉設備、發送選舉公報，並且完成事前投票管理官的培訓和事前投票模擬實驗，而他們29日這天在聽完中選會職員關於事前投票過程的說明後，被安排前往位於居民活動中心4樓的事前投票所。

在經過中選會職員的指示下，參觀團的成員們將四處確認投票所內有無張貼特定候選人的宣傳海報、文宣等，之後便檢查投票匭在封印過程中是否可能出現紕漏，並提點相關問題，包括事前投票時投票用紙上的管理官印章是否能夠透過影印完成。

南韓國民大學政治外交學系22歲李姓大學生便以參觀團成員身分觀摩選舉，他受訪時表示，「觀摩完選舉過程後，才知道我國（南韓）的選舉體系比想像中還要複雜。不過，畢竟選舉過程無法排除人為介入，因此只要發生些微失誤，就有可能被拿來大做文章、否定選舉結果，那些人的態度才有問題。」

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