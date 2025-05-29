快訊／南韓海軍軍機墜毀　機上4人「全數死亡」

▲南韓慶尚北道浦項機場附近，一架海軍反潛機墜毀深山。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》，南韓消防當局今（29）日下午表示，稍早從蔚山接獲墜機的消息。相關當局指出，是南韓海軍P-3C反潛機（海上巡邏機），墜落至慶尚北道浦項市南區東海面新亭里的深山，機內有4人搭乘，疑似全數罹難。現場民眾目睹，有濃煙從半山腰傳出。

韓媒《News1》則透露，該架南韓海軍P-3C反潛機，是29日下午1時58分（台灣時間下午12時58分），在降落浦項機場的過程中墜機。消防當局目前仍在進行滅火作業。

韓媒《紐西斯通訊社》指出，機上4人疑似全數死亡，目前由警方和消防當局進行滅火和善後工作。《韓聯社》最新消息，稍早尋獲1具遺體。

南韓軍方透露，該架海軍反潛機於29日下午1時43分在執行訓練任務時，從浦項基地起飛，然而不久後卻因不明原因而墜毀。

당국 "포항 추락 해군 초계기 4명 탑승"

해군 "군용기 추락…피해 상황 확인 중"

소방당국 "포항 남구서 비행기 추락" pic.twitter.com/Gk3XtUXO07 — Ubo Sumen (@MCDJSY) May 29, 2025



初稿：13:11

更新：13:55