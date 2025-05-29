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挨酸關稅政策「臨陣退縮」　川普駁斥：這叫做談判！

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普否認在關稅政策上退縮。（資料照／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

華爾街近日流行詞彙「TACO」，形容投資人對於政府關稅政策「朝令夕改」的反應。美國總統川普對此強烈反駁，他否認自己在關稅政策上臨陣退縮，並稱這是一種談判策略。

「TACO」是金融時報記者阿姆斯壯（Robert Armstrong）在5月2日專欄發明的詞彙，也就是「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out）的縮寫，形容川普政府宣布新關稅後股市暴跌，幾天或幾周後鬆綁關稅，股市又會再度飆漲的狀況。

CBS報導，川普28日在白宮被記者問及這個詞彙時，直言這是一個「討厭的問題」，「這叫做談判。如果我沒有對歐洲實施50%關稅，他們今天也不會來到這裡談判了。」

川普提到，一些輿論批評自己是膽小鬼，這令人難以置信，「我通常只有相反的問題。他們說，『你太強硬了，總統先生。』」

▲▼美國總統川普23日在白宮簽署重振核能發電的行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

Vital Knowledge分析師克里薩夫里（Adam Crisafulli）指出，不論白宮的策略是什麼，「隨著投資人更適應關稅威脅的嚴重性（TACO心態正被更多人接受），企業也展示出相對更好的、吸收進口稅上漲的能力」，人們對於經濟環境變得比較樂觀。

儘管如此，他仍對目前的市場信心提出警告，因為川普關稅仍讓沃爾瑪（Walmart）等大企業喊漲，美國財政前景也依然不穩定。本月稍早，穆迪（Moody）更下修了美國的信用評分，凸顯投資人對於美國政府債務不斷增長的擔憂。

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