　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮文化局疑鬧鬼！吳勁毅多次找廟婆作法　竟用業務費核銷紅包

▲花蓮縣政府文化局長吳勁毅涉貪不法金流約500萬，遭地檢署聲請覊押中。（圖／記者柯政誟提供，下同）

花蓮縣政府文化局長吳勁毅涉貪不法金流約500萬，遭地檢署聲請覊押中。（圖／記者柯政誟提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣文化局長吳勁毅遭檢舉將軍府景點標案涉嫌圖利廠商，全案經花蓮地檢署檢察官蕭百麟指揮持法院核發搜索票，同步至文化局等16處執行搜索，並通知及傳喚吳俊毅等10人及6名證人到案說明，目前查出不法金額約500萬元，吳勁毅訊後依涉貪污等罪嫌聲請羈押禁見。

花蓮縣議會28日縣政總質詢，縣議員楊華美針對吳勁毅涉貪汙罪遭聲押提出質詢，縣長徐榛蔚表示，在未定罪前都還是清白。

▲花蓮縣政府文化局長吳勁毅涉貪不法金流約500萬，遭地檢署聲請覊押中。（圖／記者柯政誟提供，下同）

吳勁毅認為局裡鬧鬼，多次指定古姓廟婆作法淨化，費用由業務費核銷。

據了解，2023年文化局開標「美崙溪畔日式宿舍群委託經營管理」標案，吳勁毅涉嫌將「將軍府1936園區」標給特定廠商；同時因認為局裡鬧鬼，多次指定古姓廟婆作法淨化用業務費核銷，其中也包紅包給廟婆。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬表示，本案依接獲的各種檢舉情資，經檢察官漏夜訊問後，認吳勁毅、曾俊翔涉嫌違反《貪汙治罪條例》等罪嫌重大，所涉為最輕本刑5年以上重罪，且有勾串共犯及證人之虞，有羈押原因及必要，向花蓮地方法院聲請羈押禁見。

另外田姓、劉姓、吳姓、楊姓、沈姓被告，交保3萬元至5萬元不等；其餘包括古姓廟婆均被請回。其中，田姓被告為藝文推廣科長，劉姓、吳姓被告是行政科約雇人員，楊姓、沈姓則是廠商。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 5721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
梅雨季最強雨彈來襲！明「冷舌現蹤」雷雨炸全台
出道4年女偶像「下海轉戰AV界」！　AV達人讚：值得專屬合約
老翁「走路不穩上駕駛座」路人嚇壞　警追車竟發現沒駕照
快訊／花蓮文化局長吳勁毅涉貪　法院裁定羈押禁見
快訊／林口社區高樓火警！7樓陽台「火煙狂竄」
訂位報「周公的周」店員聽不懂！副教授改口秒成功
休傑克曼遭前妻踢爆婚內出軌！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／花蓮文化局長吳勁毅、科長曾俊翔涉貪　法院裁定羈押禁見

鶯歌老翁「走路不穩上駕駛座」路人嚇壞　警攔查竟發現沒駕照

快訊／林口社區高樓傳火警！7樓陽台「火煙狂竄」　39人緊急疏散

從偵破洗錢到守護國安　鄭銘謙讚19位模範公務員是「司法脊梁」

快訊／台東6歲童墜溪被沖入海　釣客跳海救人也被浪捲走

花蓮文化局疑鬧鬼！吳勁毅多次找廟婆作法　竟用業務費核銷紅包

女碩士問「陳菊走了？」4小時內遭送辦！法官2理由判不罰

攔查違規遭罵神經病！警大外割害他多處骨折　二審逆轉判無罪

桃園聯結車駕駛超扯！闖紅燈斜插違停　後整排車等他...買檳榔

27歲女今天駕照到手就出事！撞傷19歲機車騎士　再衝進肉燥飯店家

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

【確定不是考場？】賣場車道窄到懷疑人生？　網笑：適合當機車路考場

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

陶晶瑩遭「神秘力量」禁止主持三金！　嘆台灣藝人「被迫表態」：只想好好工作

快訊／花蓮文化局長吳勁毅、科長曾俊翔涉貪　法院裁定羈押禁見

鶯歌老翁「走路不穩上駕駛座」路人嚇壞　警攔查竟發現沒駕照

快訊／林口社區高樓傳火警！7樓陽台「火煙狂竄」　39人緊急疏散

從偵破洗錢到守護國安　鄭銘謙讚19位模範公務員是「司法脊梁」

快訊／台東6歲童墜溪被沖入海　釣客跳海救人也被浪捲走

花蓮文化局疑鬧鬼！吳勁毅多次找廟婆作法　竟用業務費核銷紅包

女碩士問「陳菊走了？」4小時內遭送辦！法官2理由判不罰

攔查違規遭罵神經病！警大外割害他多處骨折　二審逆轉判無罪

桃園聯結車駕駛超扯！闖紅燈斜插違停　後整排車等他...買檳榔

27歲女今天駕照到手就出事！撞傷19歲機車騎士　再衝進肉燥飯店家

南科特定區7區徵收補償標準出爐！　抵價地比例44.5%至50%

最強梅雨鋒面來襲！明「冷舌現蹤」雷雨暴力升級　北中南一線橫掃

家寧男閨蜜公開徵友9條件　「被爆花別人錢出國」親回應揭真相

海巡台東端午總動員！海陸空聯合威力掃蕩　無人機盯防邊境

不斷更新／朱育賢接替吉力吉撈一壘卻失誤　桃猿　味全5：5陷膠著

法務部偕同專家進行更保113年度業務績效評鑑　提出建議升級效能

快訊／花蓮文化局長吳勁毅、科長曾俊翔涉貪　法院裁定羈押禁見

蘇心甯遭前閨蜜爆料「偷臭王思佳」　火力全開反擊：黑函爆料臭俗辣

許銘春親赴廉政會說明就安基金爭議　喊冤「最不該就是參加初選」

鶯歌老翁「走路不穩上駕駛座」路人嚇壞　警攔查竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

社會熱門新聞

新北「型男里長」組極樂砲兵團　辣妹照流出

荒淫里長砲兵團！　「極樂群組照」流出

海軍艦長帶酒醉女下屬開房　性侵未遂二審判4年半

記憶卡變失憶卡！進口偽造中國貨網路賣

小琉球女客民宿洗澡遭偷拍　警方證實了

新北「型男里長」荒淫砲兵團　越南天天叫小姐

獨／台大學霸毒梟落網關鍵曝！專家揭他犯了低級錯誤　

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

台大毒販「黑吃黑」內幕！　炫富被駭改勒索暗網

店員苦勸是詐騙　他執意要寄下場慘了

即／竹山工人跌倒鋼筋插眼窩　急救中

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

即／高雄碎屍魔「連殺3人」剁屍丟河！檢求處3個死刑

新北「荒淫里長」最愛龍宮多人亂鬥　價格曝光

更多熱門

相關新聞

即／總質詢未現身！花蓮文化局長吳勁毅涉貪遭帶走

即／總質詢未現身！花蓮文化局長吳勁毅涉貪遭帶走

花蓮縣政府文化局長吳勁毅遭檢舉公務車私用、小額採購及將軍府標案等涉嫌不法遭花蓮地檢署偵辦中，由於案件仍在執行中，有關部門不便針對此對外界公開說明。

跨半個地球的愛！阿兜仔廟婆獲模範母親

跨半個地球的愛！阿兜仔廟婆獲模範母親

獨／40天3人墜樓！勤美誠品出招防冤魂

獨／40天3人墜樓！勤美誠品出招防冤魂

國外家人想見最後一面　「遺體可搭客機？」關務署解答

國外家人想見最後一面　「遺體可搭客機？」關務署解答

外交部業務費被藍白凍結50％　林佳龍：6／30駐外館就要打烊了

外交部業務費被藍白凍結50％　林佳龍：6／30駐外館就要打烊了

關鍵字：

鬧鬼吳勁毅廟婆法事業務費核銷費用紅包

讀者迴響

熱門新聞

總統府正式公告：國定假日4+1　今年下半年全民多3天假

男閨蜜范成章無奈發聲「都有付錢」

控Andy劈腿！家寧「默默1舉動」被抓包　全場笑爛

家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」

家寧男閨蜜身份起底

劉畊宏副業猛蹭周杰倫「1天爽賺3億」！遭杰威爾切割

新北「型男里長」組極樂砲兵團　辣妹照流出

荒淫里長砲兵團！　「極樂群組照」流出

陳傑憲「某就要照三頓揍」深夜道歉　辣妻丟警告

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉

蔡阿嘎擬反擊五劇本「讓Andy翻車」

更猛雨彈襲全台！2天降雨高峰紫爆區曝

搭Uber被下藥　「370萬虛擬幣」遭洗劫

Andy反擊家寧遭出征！大量外國人用中文狂罵

劉畊宏債留台灣「9年欠700萬不還」！黑料全被挖

更多

最夯影音

更多

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面