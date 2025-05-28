花蓮文化局疑鬧鬼！吳勁毅多次找廟婆作法　竟用業務費核銷紅包

▲花蓮縣政府文化局長吳勁毅涉貪不法金流約500萬，遭地檢署聲請覊押中。（圖／記者柯政誟提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣文化局長吳勁毅遭檢舉將軍府景點標案涉嫌圖利廠商，全案經花蓮地檢署檢察官蕭百麟指揮持法院核發搜索票，同步至文化局等16處執行搜索，並通知及傳喚吳俊毅等10人及6名證人到案說明，目前查出不法金額約500萬元，吳勁毅訊後依涉貪污等罪嫌聲請羈押禁見。

花蓮縣議會28日縣政總質詢，縣議員楊華美針對吳勁毅涉貪汙罪遭聲押提出質詢，縣長徐榛蔚表示，在未定罪前都還是清白。

▲吳勁毅認為局裡鬧鬼，多次指定古姓廟婆作法淨化，費用由業務費核銷。

據了解，2023年文化局開標「美崙溪畔日式宿舍群委託經營管理」標案，吳勁毅涉嫌將「將軍府1936園區」標給特定廠商；同時因認為局裡鬧鬼，多次指定古姓廟婆作法淨化用業務費核銷，其中也包紅包給廟婆。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬表示，本案依接獲的各種檢舉情資，經檢察官漏夜訊問後，認吳勁毅、曾俊翔涉嫌違反《貪汙治罪條例》等罪嫌重大，所涉為最輕本刑5年以上重罪，且有勾串共犯及證人之虞，有羈押原因及必要，向花蓮地方法院聲請羈押禁見。

另外田姓、劉姓、吳姓、楊姓、沈姓被告，交保3萬元至5萬元不等；其餘包括古姓廟婆均被請回。其中，田姓被告為藝文推廣科長，劉姓、吳姓被告是行政科約雇人員，楊姓、沈姓則是廠商。