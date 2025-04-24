獨／40天3人墜樓亡！勤美誠品出招防冤魂　重金架設雙層監測網

▲台中勤美誠品狠砸500多萬在停車場設置電子監測防護網，希望遏止憾事不斷發生。（圖／館方提供）



記者游瓊華／台中報導

台中年輕人最愛的文青商場勤美誠品日前一連發生3起墜樓事件，引起外界關注。為了防堵類似事件發生，勤美誠品花了500多萬元，一口氣在停車場全樓層裝設隱形鐵窗與防護網，以及遭到異常破壞意圖時啟動區域警報系統；另外，停車場空間將於平日調整為僅開放至九樓，高樓層空間皆封閉管制，假日則有專人管控進出，還將導入科技辨識監視系統，即時偵測高風險行為並同步通報相關單位。

勤美誠品停車場2月初發生首起墜樓意外，事後館方就火速設置一般防護網，並且評估加強裝置，未料不到一個月，就又發生民眾剪破防護網墜樓意外，且墜樓處又都在1樓同一處星巴克，讓該間星巴克也被稱為「最苦命星巴克」，更讓百貨頓時陷入詭異都市傳言中，勤美誠品也都多次請法師到場進行祈福與淨化儀式，希望平息外界疑慮。

▲場域內已完成停車場全樓層隱形鐵窗與防護網的雙重設置，並於有異常破壞意圖時啟動區域警報系統。（圖／館方提供）



勤美誠品表示，積極維護場域安全，降低意外風險，勤美誠品綠園道於事件發生的第一時間已陸續啟動多項安全防治機制，並於4月24日完成全面強化。

場域內已完成停車場全樓層隱形鐵窗與防護網的雙重設置，並於有異常破壞意圖時啟動區域警報系統，現場人員可立即快速介入處理。停車場空間將於平日調整為僅開放至九樓，高樓層空間皆封閉管制，假日則有專人管控進出。並將導入科技辨識監視系統，即時偵測高風險行為並同步通報相關單位。

除了硬體與科技上的防線，也加強了巡邏人力配置，提升現場即時應對能力。我們亦理解在地文化與民間信仰在社會心理安全中扮演重要角色，已邀請多組專業團隊完成空間的祈福與淨化儀式，以溫柔而慎重的方式，回應此事件所帶來的情緒波動，也盼望讓來訪的民眾獲得心理上的安定與祝福。

勤美誠品強調，真正的安全不僅是建築的防線，更來自人與人之間的守望相助。將持續以實際行動、嚴謹態度回應社會關切，從環境、制度到心理支持層面，全面守護每一位到訪者的平安與安心。

勤美誠品表示，謹慎看待每一件事件背後的影響，並呼籲社會各界，關心身邊的人。如果您或您所關心的人正經歷困難，請記得，尋求協助並不孤單。願我們都能多一份理解與關懷，為彼此成為溫柔堅實的力量。

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