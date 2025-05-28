啦啦隊女神「當富商囂張小三」　律師再爆1線索：她根本不怕公開

▲李怡貞律師獲得正宮授權，節目爆料啦啦隊女神當富商小三。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

記者施怡妏／綜合報導

知名律師李怡貞最近上節目爆料，一名啦啦隊女神介入已婚富商婚姻還懷孕，並透露該女孩是現役啦啦隊員，曾任或現為「樂天女孩」一員、曾和林襄同框，線索曝光後引發網友熱論與瘋狂猜測。對此，律師李怡貞再爆，「她懷孕初期就去流掉了，還繼續跳啦啦隊沒間斷啦」。

律師李怡貞在臉書發文，「你們心愛的傻白甜，就是毀人家庭不手軟的蛇蠍女」，處理這起案件時，為正宮爭取到巨額賠償，整場法律攻防戰極為激烈，絕非三言兩語可道盡，並加碼爆料，「她懷孕初期就去流掉了，還繼續跳啦啦隊沒間斷啦」。

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李怡貞指出，「這種小三不說出她真實姓名真的很便宜她，說真的要說出來我也沒有在害怕啦，公眾人物捏，不想想哪位正宮誰遇到這樣子的囂張的小三誰當下不痛苦S的？」且小三在明知男方有婚姻狀況，甚至已收到法院訴狀副本後，仍堅持與男方交往，「這種不過分嗎？」

李怡貞表示，侵害配偶權的上千萬的賠償金額也是別人的老公付，「破壞家庭隨手之勞而已，其實我真的覺得她自己根本也沒在怕公開耶，當時很明目張膽的呀」。她為正宮打抱不平，「正宮沒授權我也不會講的，要講幾年前當下就講了，人家正宮超猛是授權直接我掀她底喔，律師解接很好心沒掀捏」。

李怡貞也強調，「對於任何啦啦隊員的猜測或是澄清，我都不回應喔！」「不說就是不會說，要說就是明目張膽地說」、「我稍早看留言區也還沒有正確答案」。

有關這位啦啦隊女孩的身分，李怡貞在節目上透露，她是現役啦啦隊員，曾任或現為「樂天女孩」的一員。她留著一頭長髮，身高不到160公分，形象甜美可愛，並擁有極高知名度，曾與林襄同框，林襄的粉絲都認識。此外，她也曾上過吳宗憲、小S主持的節目，也上過《11點熱吵店》。即使官司結束，她仍活躍於公開場合，參與影片拍攝、代言活動及擔任一日店長等多元工作。