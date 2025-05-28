明年春節有望「免調班放9天年假」　下半年多3天假放假原則曝

▲下半年多3天假，攸關國人請假攻略。（圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

總統府今（28日）正式公告實施立院三讀通過新增的「4+1」國定假日，即勞動節，以及外加小年夜、孔子誕辰紀念日（教師節）、台灣光復日（光復節）以及行憲紀念日等4天。今年下半年的教師節、光復節以及行憲紀念日，都將全民放假。對此，人事長蘇俊榮說，原則上國定假日遇禮拜六就在禮拜五補假、遇禮拜天的話就禮拜一補假；另外，考量明年小年夜為禮拜天，加上時值年假，人總不排除會規劃將小年夜的假調整至初四，意即有望不調班放9天假。

人事行政總處人事長蘇俊榮表示，目前下半年行事曆還沒排出來，目標6月底以前排出。他說，若國定假日遇禮拜六就在禮拜五補假、遇禮拜天的話就禮拜一補假；若遇禮拜四，是否會調班連假？蘇說，都在評估中，但是希望最好不要移動（避免補班）。至於明年的小年夜為禮拜天，有可能補假到大年初四，相關規劃都在分析討論中。

根據今年的行事曆，下半年的教師節9月28日為禮拜天、10月25日光復節為禮拜六、12月25日行憲紀念日為禮拜四。另外，明年（115年）的小年夜為2月15日是禮拜天，照修法前規劃，明年的年假為6天，若要補假到大年初四，有機會迎來9天的超長年假。

蘇俊榮表示，調班補假不能補過頭，每個人都有很多特休假，有時候連假太多的話大家都想出國，會影響到國旅，考量的面向很多，這些都還會去做分析，後續會簽到行政院讓院長裁定。

另外，蘇俊榮說，台灣國際化程度很高，要移動這些假日，跟國際金融界接的問題也會需要注意，會找相關單位如教育部、經濟部、勞動部等，全盤開會討論。