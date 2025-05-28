　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

明年春節有望「免調班放9天年假」　下半年多3天假人總放假原則曝

▲▼人潮,信義區,信義威秀,經濟,逛街,錢潮,商機（圖／ETtoday資料照）

▲下半年多3天假，攸關國人請假攻略。（圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／台北報導

總統府今（28日）正式公告實施立院三讀通過新增的「4+1」國定假日，即勞動節，以及外加小年夜、孔子誕辰紀念日（教師節）、台灣光復日（光復節）以及行憲紀念日等4天。今年下半年的教師節、光復節以及行憲紀念日，都將全民放假。對此，人事長蘇俊榮說，原則上國定假日遇禮拜六就在禮拜五補假、遇禮拜天的話就禮拜一補假；另外，考量明年小年夜為禮拜天，加上時值年假，人總不排除會規劃將小年夜的假調整至初四，意即有望不調班放9天假。

人事行政總處人事長蘇俊榮表示，目前下半年行事曆還沒排出來，目標6月底以前排出。他說，若國定假日遇禮拜六就在禮拜五補假、遇禮拜天的話就禮拜一補假；若遇禮拜四，是否會調班連假？蘇說，都在評估中，但是希望最好不要移動（避免補班）。至於明年的小年夜為禮拜天，有可能補假到大年初四，相關規劃都在分析討論中。

根據今年的行事曆，下半年的教師節9月28日為禮拜天、10月25日光復節為禮拜六、12月25日行憲紀念日為禮拜四。另外，明年（115年）的小年夜為2月15日是禮拜天，照修法前規劃，明年的年假為6天，若要補假到大年初四，有機會迎來9天的超長年假。

蘇俊榮表示，調班補假不能補過頭，每個人都有很多特休假，有時候連假太多的話大家都想出國，會影響到國旅，考量的面向很多，這些都還會去做分析，後續會簽到行政院讓院長裁定。

另外，蘇俊榮說，台灣國際化程度很高，要移動這些假日，跟國際金融界接的問題也會需要注意，會找相關單位如教育部、經濟部、勞動部等，全盤開會討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 5721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天女孩爆「偷吃富商當小三」　她被影射回應了
夏季電價「每月多500元」！6月新制懶人包
碎屍魔冷血殺3女　奪命粉紅色「小狗布條」、榔頭曝光
官方認證！　世壯運女神一次看
明雨炸全台「下到發紫」　最新降雨趨勢曝
陸「上億豪宅」被一夜推平　震撼畫面曝
快訊／被爆組「海外砲兵團」　型男里長曝真相：在台灣
夫妻遭暴衝撞1死1重傷　她術前淚喊：為兒一定撐下去

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴苡任快找張克晉！吳思瑤罷免案仍可連署　關鍵須找出領銜人

70歲仍可開車！賴清德下令多宣導　不是不能開車「只是降換照年齡」

修正版公務員特殊查核辦法6月上路　特查對象每3年須複查

明年春節有望「免調班放9天年假」　下半年多3天假放假原則曝

快訊／監院公務車爭議　李鴻鈞：禁「個人身分用公務車」到任期屆滿

退輔會遭凍3.7億預算因「販賣機飲料過期」　藍委全缺席光速解凍

分析／大罷免當頭黨主席選戰成藍委災難　黨中央應考慮改選延期

罷吳思瑤換將失敗　趙少康喊話出門連署：不到最後關頭絕不放棄

英系蘇治芬請辭民進黨中常委　同派系陳淑華遞補接任

彭啓明稱煮菜也是空污來源　蘇俊賓揭數據：別把廚房媽媽扯進來

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

【確定不是考場？】賣場車道窄到懷疑人生？　網笑：適合當機車路考場

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

陶晶瑩遭「神秘力量」禁止主持三金！　嘆台灣藝人「被迫表態」：只想好好工作

賴苡任快找張克晉！吳思瑤罷免案仍可連署　關鍵須找出領銜人

70歲仍可開車！賴清德下令多宣導　不是不能開車「只是降換照年齡」

修正版公務員特殊查核辦法6月上路　特查對象每3年須複查

明年春節有望「免調班放9天年假」　下半年多3天假放假原則曝

快訊／監院公務車爭議　李鴻鈞：禁「個人身分用公務車」到任期屆滿

退輔會遭凍3.7億預算因「販賣機飲料過期」　藍委全缺席光速解凍

分析／大罷免當頭黨主席選戰成藍委災難　黨中央應考慮改選延期

罷吳思瑤換將失敗　趙少康喊話出門連署：不到最後關頭絕不放棄

英系蘇治芬請辭民進黨中常委　同派系陳淑華遞補接任

彭啓明稱煮菜也是空污來源　蘇俊賓揭數據：別把廚房媽媽扯進來

【廣編】日本「棒貓」首度登台！艾融化身店長萌翻南港　三大活動引爆打卡熱潮

「防曬乳」放1年還有保護力嗎？　陸專家曝「3種狀況」檢查方法

端午維安總動員！海巡「異地同步」掃蕩　7艇45車鎖北台海域

賴苡任快找張克晉！吳思瑤罷免案仍可連署　關鍵須找出領銜人

改善疲勞超有感！6款高鎂食物盤點　深綠色蔬菜也在內

5萬俄軍壓境！澤倫斯基喊話川普、普丁「三方會談」　克宮回應了

中國是全球最大威脅！吸收失業探員情蒐　CIA：2030年前可取代美國

台東跨黨派聲援黃建賓　質疑預算遭刪為政治操作

川普「關稅帝君」撼房市！投資客逃命潮　7都預售屋換約慘況曝光

70歲仍可開車！賴清德下令多宣導　不是不能開車「只是降換照年齡」

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️

政治熱門新聞

總統府正式公告：國定假日4+1　今年下半年全民多3天假

八炯曝中共統戰官員錄音　館長回應了

罷吳思瑤換將失敗！　中選會：領銜人仍為張克晉

遭爆組砲兵團海外買春　新北「型男里長」喬天鼎喊冤：前女友報復

3藝人閃兵在三總複檢　軍醫局：診斷證明、24hr血壓監測報告一致

明年春節有望「免調班放9天年假」　下半年多3天假放假原則曝

快訊／監院公務車爭議　李鴻鈞：禁「個人身分用公務車」到任期屆滿

柯文哲又遭延押　朱立倫聲援：司法明顯雙標

張斯綱爆：監委蘇麗瓊疑濫用公務車「赴診所看牙」

呱吉「不喜歡林昶佐」　爆被私下說壞話

北院裁定柯文哲延押2個月　民眾黨怒批侵害人權

閃兵藝人在台北榮總複檢　退輔會：全力配合調查

南投縣選委會指「簽名太潦草」剔除千份罷馬文君連署　他轟公然犯罪

賴清德：疫情預計6月底達高峰　已備足夠疫苗跟藥物「國人無須驚慌」

更多熱門

相關新聞

國定假日4+1實施「10月有3個連假」　請假攻略曝

國定假日4+1實施「10月有3個連假」　請假攻略曝

總統府今（28日）正式公告，實施立院三讀通過新增的「4+1」國定假日，今年下半年的教師節、光復節，以及行憲紀念日，都將全民放假。消息曝光，有網友開心大喊，10月將會有3個連假，大批網友歡呼，「10月根本是黃金周阿」、「好期待10月快點來」。

葉丙成洩性平案個資引撻伐　卓榮泰指示儘速調查給社會交代

葉丙成洩性平案個資引撻伐　卓榮泰指示儘速調查給社會交代

中央砍地方補助　朱立倫：地方將告卓榮泰貪污

中央砍地方補助　朱立倫：地方將告卓榮泰貪污

勞動節全國放假　明年所得稅臨櫃申報5／4才開始

勞動節全國放假　明年所得稅臨櫃申報5／4才開始

總統府正式公告：國定假日4+1　今年下半年全民多3天假

總統府正式公告：國定假日4+1　今年下半年全民多3天假

關鍵字：

行政院人事行政總處放假國定假日

讀者迴響

熱門新聞

男閨蜜范成章無奈發聲「都有付錢」

總統府正式公告：國定假日4+1　今年下半年全民多3天假

控Andy劈腿！家寧「默默1舉動」被抓包　全場笑爛

家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」

家寧男閨蜜身份起底

劉畊宏副業猛蹭周杰倫「1天爽賺3億」！遭杰威爾切割

新北「型男里長」組極樂砲兵團　辣妹照流出

荒淫里長砲兵團！　「極樂群組照」流出

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉

更猛雨彈襲全台！2天降雨高峰紫爆區曝

陳傑憲「某就要照三頓揍」深夜道歉　辣妻丟警告

Andy反擊家寧遭出征！大量外國人用中文狂罵

劉畊宏債留台灣「9年欠700萬不還」！黑料全被挖

蔡阿嘎擬反擊五劇本「讓Andy翻車」

家寧喊男閨密「my love」親密合照曝光！

更多

最夯影音

更多

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面