葉丙成洩性平案個資引撻伐　卓榮泰指示儘速調查給社會交代

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

教育部次長葉丙成因公開評論性平案，引發社會輿論撻伐，目前正請假接受調查。行政院長卓榮泰今（28日）表示，希望教育部性平委員會儘速查明，公布給社會；此外，這段時間不能影響公務推動，會儘速把這事情做清楚了斷。他強調，行政院會負最終責任，清楚對外界交代。

卓榮泰今出席活動時指出，每2年一次的金馨獎已經頒發23屆從一開始的促進女性參與決策，一直到推動性別主流化，這個過程需要漫長、平穩且多人努力的付出，才有今天台灣不只是在經濟建設上有成就，在社會文明的這塊更是值得在民主夥伴國家中，可以非常自傲的。

卓榮泰表示，政府要將性別主流化、性別平等政策做到更精緻文明，建立公平公義的社會絕非口號、也不是訂幾個計劃措施就能完成，一定要讓種族、性別、年齡、政治議題上保持多元。

卓榮泰表示，這也是落實總統賴清德提出的「均衡台灣」目標，不只在地理上要均衡、產業上要均衡，多項議題也要均衡。

卓榮泰說，總統在國家希望工程中，特別提出落實性平三法、打造性騷擾零容忍的友善環境，並建立雙就業、雙照顧的友善家庭職場，這不僅希望整個社會民間來推動，政府要站在最帶頭的地方，中央政府更要把這責任扛起來。

而教育部次長葉丙成目前正因公開評論性平案引發輿論撻伐，正請假接受調查中，卓榮泰也在今天活動致詞時主動提及此事，他對此事只要求2件事情，第一是希望教育部性平委員會儘速查明，公布給社會；第二，這段時間不能影響公務推動，儘速把這事情做一個清楚了斷，而政院也會負最終責任，清楚對外界交代。