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加薩局勢「無法忍受」　德罕見炮轟以色列：恐不再出口武器

▲▼德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓦德福批評以色列空襲加薩的行徑，並表示德國拒絕提供會造成傷害的武器。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

德國對以色列政策出現罕見轉變，外交部長瓦德福（Johann Wadephul）與總理梅爾茲（Friedrich Merz）強烈批評以軍空襲加薩，並警告以色列若持續違反人道法，德國將不再出口相關武器。

據路透社報導，自哈瑪斯2023年10月7日發動襲擊以來，德、美2國就一直對以色列表示支持，即使以方在國際上日益被孤立。然而，隨著歐盟最近重新審視對以政策，德國的立場也罕見地出現了改變。

瓦德福27日接受西德廣播公司（WDR）採訪時，表示加薩已因大規模空襲和食物藥品短缺，陷入「無法忍受」的狀態，強調德國對以色列的歷史責任不應被濫用，「我們堅決打擊反猶太主義，以及對以色列生存權和安全的全力支持，絕不能被利用於目前加薩地帶發動的衝突與戰爭。」

▲▼加薩。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩地區的人道危機正持續惡化。（圖／達志影像／美聯社）

瓦德福也警告，德國未來將審慎評估應該採取的進一步措施，但他並未透露具體細節，「當我們看到可能造成傷害的危險時，我們當然就會介入，而且絕對不會提供武器，以免造成進一步傷害」。他進一步補充，德國目前沒有考慮新的武器訂單。

此前，梅爾茨總理在芬蘭的記者會上，也對以色列在加薩的軍事行動表達了公開批評，表示類似空襲「已不再可以理解」，認為這些行動不再符合打擊哈瑪斯的初衷。德國因過去納粹大屠殺的歷史，長期奉行對以色列的安全和生存權負有特殊責任的「國家理性」(Staatsräson)政策，因此梅爾茨這番話被視為反映了德國國內輿論的廣泛變化。

近來，德國執政聯盟中的社會民主黨也呼籲政府停止對以色列出口武器。該黨主張，德國若繼續對以色列提供軍援，恐將淪為戰爭罪行共犯。根據最新民調，超過半數德國民眾反對對以軍售，且對以色列持正面觀感者比例較2021年大幅下滑，顯示輿論明顯轉變。

與此同時，加薩地區的人道危機正持續惡化。聯合國機構指出，加薩近日爆發的空襲已造成數十人死亡，另有200萬人正面臨飢餓風險。以色列駐德大使暫時還未對德國政府表達的關切做出明確回應，但表示將「仔細聆聽朋友的意見」。德國政府預計將在本周與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，外界關注德國是否會進一步調整對以政策。

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