▲以色列和敘利亞過去數十年多次發生衝突，最近雙方卻罕見傳出展開直接接觸的消息。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

路透社引述多方消息指出，長期敵對的以色列與敘利亞近來罕見展開直接接觸，並在邊境地區進行面對面會談，以緩解緊張局勢並防止衝突升級。此舉標誌著數十年來一直處於中東衝突對立面的2國，關係出現重大發展。消息指出，相關會談是在美國鼓勵下展開，並可能為2國未來達成政治諒解鋪路。

據路透社報導，5名熟悉談判內情的知情人士透露，自伊斯蘭主義組織「沙姆解放組織」（HTS）去年12月推翻敘利亞前總統阿薩德以來，以敘雙方便多次透過中間人建立聯繫，近期更進一步舉行了實體會談。

敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）本月稍早證實，敘利亞和以色列已有間接接觸，以平息自阿薩德下台以來日益緊張的邊境局勢。消息人士指出，敘利亞方面的接觸是由高階安全官員達拉提（Ahmad al-Dalati）所帶領，雙方目前聚焦安全議題，包括防止以色列進一步侵入敘利亞村莊及防止地區衝突擴大。

儘管達拉提後來公開否認參與與以色列的談判，但以色列已顯著減少空襲行動，讓雙邊談話的事實逐漸浮上檯面。路透社指出，媒體暫時還無法確定以色列有哪些人參與了相關會談，不過其中2名消息人士透露，他們是安全官員，而另外3名消息人士則表示，以敘雙方已在以色列控制的領土進行了多次面對面會談。

自美國總統川普本月中旬在沙烏地阿拉伯會見夏拉後，美國政策便出現了重大轉向，鼓勵以色列與新敘利亞政府接觸。區域情報人士形容，此舉顛覆了美國數十年來的對敘政策，也打破以色列藉敘利亞內亂分化對手的戰略，使雙方朝和平互動邁進。

為展現善意，敘利亞新政權近期釋出多項象徵性舉動，包括移交已故以色列間諜柯恩（Eli Cohen）的遺物，並聲明不會容許敘利亞成為任何對以色列的威脅來源。儘管目前談判聚焦於安全層面，但分析認為，這可能為未來雙方政治關係正常化鋪設道路。