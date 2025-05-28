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強化防災韌性！關廟區辦演練　模擬地震強降雨實地開設收容處所

▲台南市關廟區公所28日舉辦「情境模擬桌上演習及避難收容處所開設演練」，結合兵棋推演與實地操作，模擬地震與強降雨引發的複合型災害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市關廟區公所28日舉辦「情境模擬桌上演習及避難收容處所開設演練」，結合兵棋推演與實地操作，模擬地震與強降雨引發的複合型災害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化地方災害應變能力、提升社區防災韌性，台南市關廟區公所28日舉辦「情境模擬桌上演習及避難收容處所開設演練」，結合兵棋推演與實地操作，模擬地震與強降雨引發的複合型災害。

此次演練由區長李賢村擔任指揮官統籌全場，市府災害防救辦公室參議王雅禾擔任主推官，並邀成功大學防災研究中心副主任李心平提供專業指導。

▲台南市關廟區公所28日舉辦「情境模擬桌上演習及避難收容處所開設演練」，結合兵棋推演與實地操作，模擬地震與強降雨引發的複合型災害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次演練整合轄區公所、消防、警政、學校、社福與民政單位，並啟動防災志工與社區居民共同參與，採「從零建構」方式開設兩處避難收容處所，現場模擬災後人員報到、空間配置、物資整備、餐食分配等全流程，讓第一線人員實際操作、分工協調，有效提升即時應變與團隊合作能力。現場民眾亦實地走過避難動線，加深對災害處置流程的理解與參與感。

▲台南市關廟區公所28日舉辦「情境模擬桌上演習及避難收容處所開設演練」，結合兵棋推演與實地操作，模擬地震與強降雨引發的複合型災害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲肯定此次演練推動的用心，強調市府持續打造「韌性城市」，平時演練就是預防的起點，未來將強化收容設施、補足裝備資源，深化基層訓練，打造更安全有序的避難環境。消防局長李明峯也指出，台南面對極端氣候與地震風險，防災不能鬆懈，透過實地演練可即時發現缺失、調整改進，全面提升市府防救災體系的整備效能與應變實力。

▲台南市關廟區公所28日舉辦「情境模擬桌上演習及避難收容處所開設演練」，結合兵棋推演與實地操作，模擬地震與強降雨引發的複合型災害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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