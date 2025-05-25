勇奪世壯運舉重金銅牌　關廟義消雙雄為台南爭光

▲關廟義消盧瑞賢在世壯運勇奪67公斤級金牌，展現義消鐵漢實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025世界壯年運動會（世壯運）在台北登場，台南市關廟義勇消防顧問團傳來捷報！副團長盧文瑞與隊員盧瑞賢雙雙站上頒獎台，分別奪下男子102公斤級銅牌與67公斤級金牌，為台南消防志工寫下光榮新頁，也展現義消身手矯健、熱血不減的實力風採。

盧瑞賢身兼中華郵政郵務士與義消隊員，平日投入消防救援無役不與，遇有火警總是第一時間趕赴現場，展現高度責任感。他利用工作之餘至關廟分隊健身房鍛鍊，堅持「強健體魄是守護生命的根本」，此次代表台南出徵國際賽事，以穩健動作與驚人體能，勇奪男子67公斤級舉重金牌，實至名歸。

義消顧問團副團長盧文瑞平日全力支援分隊營運，亦長期鍛鍊體能、積極提升自我，最終在男子102公斤級項目以優異成績獲得銅牌，與盧瑞賢攜手為地方爭光。他們的表現不僅代表義消精神，更凸顯台南基層志工的全方位實力，從現場救援到國際賽場都能發光發熱。

台南市長黃偉哲對此表達高度肯定，讚許義消在災難前線與運動競技場上皆展現非凡體能，彰顯南市消防的堅強戰力與拼勁。消防局長李明峯也表示，兩位得獎者是體能與奉獻精神的完美典範，將鼓勵更多義消向他們學習，持續強化體能與救災專業，共同守護市民安全。