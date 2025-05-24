明天溼答答　下波鋒面更劇烈「周四雷雨轟全台」

▲下波鋒面下周四報到，全台將有劇烈降雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面逐漸南壓，中南部山區和東部雨勢轉強，明天(25日)仍有水氣，各地還是有降雨機率。下周三下午起將有另一道結構更好的鋒面過境，下周四雨最劇烈。端午連假前兩日雖是雨勢趨緩過程，但南部和花東仍溼答答。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今天鋒面通過並逐漸南壓，稍早位於台灣中南部附近，北部降雨已較上午趨緩，不過中南部山區和花東降雨逐漸明顯，晚間到深夜雨勢將告一段落；下周三下午開始第二波鋒面逐漸影響，下周四將是影響最明顯時刻，因鋒面結構良好、水氣豐沛，帶來降雨會比這一波更劇烈。

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未來一周降雨趨勢上，張竣堯說明，明天周日和下周一雖然鋒面已經通過，但水氣偏多，各地有降雨機率；下周二水氣減少，環境偏東風，迎風面東半部有零星降雨外，各地回到多雲到晴的穩定天氣，午後局部山區和南部有局部短暫雷陣雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯指出，下周三下午開始，將有第二波鋒面影響，下周四鋒面通過，將是降雨最明顯時刻，由於第二波鋒面結構良好，且伴隨豐沛水氣，帶來降雨會更加劇烈，西半部有局部大雨，且是短延時強降雨，並伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，各地有陣雨或雷雨，下周四雨勢最明顯。

下周五、下周六端午連假首兩日，將是雨勢趨緩過程。張竣堯表示，鋒面移至巴士海峽，水氣進一步減少，接近鋒面的南部、花東仍有陣雨，後續受西南風和偏南風影響，雲多偶有降雨，不過後續天氣變化仍大。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯指出，受鋒面影響，今天各地降溫明顯，明後兩天鋒面後有東北季風影響，夜晚、清晨各地低溫可到21到23度，感受偏涼一點，白天北部23到25度，南部28到30度；下周二是未來一周天氣最晴朗的一天，溫度將回升，高溫可到30度，下周三和下周四鋒面影響容易降雨，溫度將會再次下降。