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分屍丟前鎮河餵魚　變態碎屍魔張介宗連殺3女時間軸曝光

▲高雄分屍,高雄碎屍,高雄張姓男子涉嫌殺害3女，並將其分屍丟進第五船渠。（圖／記者許宥孺製表）

▲73歲碎屍魔張介宗犯案時間軸。（圖／記者許宥孺製表）

記者郭玗潔／高雄報導

73歲碎屍魔張介宗涉嫌連續殺害3名婦女，並切成屍塊拋入前鎮河，據調查，張宗介平均每個月殺掉1人，受害人分別是張的75歲黃姓大嫂、75歲張姓婦人、71歲林姓婦人，3人分別在2024年11月29日、隔年1月17日、2月2日進入張介宗住處，從此消失於人世，警方經連日打撈拋屍地點後，僅尋獲70多塊屍塊，被害人至今仍無完整遺體。高雄地檢署28日宣布偵結，依照3個殺人罪嫌將張介宗起訴，並求處3個死刑。《ETtoday新聞雲》也整理張介宗冷血殺害3人的犯案時間軸。

回顧整起案情，最早遇害的是張介宗的75歲黃姓大嫂，黃嫂於2024年11月29日中午進入張介宗住處，就再也不見蹤影，由於她平日獨居，直到2024年12月15日才被兒子通報失蹤。第二位受害者是人稱「仙姑」、家住左營的75歲張姓婦人，她在2025年1月17日進入張介宗家中，之後便再也沒有現身，1月27日遭通報失蹤、2月1日緊急協尋。最後一名受害人則是71歲林姓婦人，她在2月2日傍晚進入張介宗的住處，2月3日被通報緊急協尋，全案因此曝光。

張介宗因為涉案重大，從2月6日遭法院裁定收押後，檢警於3月19日借提張介宗，帶回案發公寓進行第2次搜索，並查扣第二把鐵槌及鉗子送驗，同時在張嫌住處驗出3名被害者的血跡，並陸續找到乾燥人皮組織及部分遺體。雖然張介宗遭警方逮捕後否認犯案，但檢警根據從前鎮河打撈到的屍塊，和從張介宗住家起出的兇器，比對出3名被害人的DNA，認定他犯行明確，依照3個殺人罪將他起訴，並求處3個死刑。

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