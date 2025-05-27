明天鋒面接近全台變天　周四「雨勢最猛」由北往南擴大

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天白天水氣減少，僅東半部有局部陣雨，午後宜蘭有較大雨勢，並持續到入夜。中央氣象署預報員劉宇其表示，明天鋒面接近，各地轉為有雨天氣，周四鋒面通過，全天天氣不穩定，普遍有大雨及豪雨發生。周五鋒面南壓到巴士海峽，雨勢趨緩。端午連假期間水氣減少，天氣逐步恢復穩定。

他表示，今天白天水氣偏少，東半部有局部陣雨，午後各地山區也有雷陣雨，宜蘭有較大雨勢並持續到入夜。今天深夜到明天水氣逐漸增多，北部降雨逐漸增加，明天下半天到入夜隨著鋒面逐漸接近，各地降雨都會增加，午後山區及宜蘭地區雨勢較大。

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他指出，周四清晨鋒面更加靠近，北部雨勢明顯轉大，整天都是鋒面逐漸南下過程，雨區由北而南擴展，全台各地都容易出現雷陣雨，尤其西半部普遍有局部性豪雨出現，並有短延時強降雨，伴隨雷擊、強風。

劉宇其指出，周四下半天到晚間降雨由北而南趨緩，周五鋒面南移到巴士海峽，僅南部及花東地區有局部陣雨，其他地區降雨趨緩。周六及周日除了花東及恆春半島有零星短暫陣雨，各地山區有午後雷陣雨，其他地區都是多雲到晴。下周一轉為南風環境，南部及東部有短暫陣雨，山區有午後雷陣雨。

溫度方面，劉宇其表示，周四至周六清晨，受東北季風及降雨影響，溫度逐步下滑，預估周五及周六清晨北部及東北部僅19、20度；周六白天起就會逐步回溫。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）