2外籍家教竟是毒梟！師徒種大麻「群組鋪貨」　1人還是通緝犯

記者邱中岳／台北報導

外籍家教竟是大毒梟，專門販售大麻給固定開趴毒蟲使用！警方日前前往2處地點攻堅逮人，共計查扣292株大麻植栽，另外搜索3處共計查扣3公斤大麻成品，後來發現，這2名毒梟原本都來台當家教，為製毒「師徒關係」，其中指導植栽大麻的尼泊爾籍男子更因毒品案被判7年、未到案執行遭發布通緝。

警方調查，43歲的拉丁美洲籍男子聖地牙哥（音譯），來台灣約2年多，原本在小補習班擔任家教工作，與一群外籍教師常開大麻派對狂歡，進而認識50歲同為外語家教的尼泊爾籍男子金尼許（音譯），聖地牙哥得知金尼許有在種植大麻，所以向金請益如何種植，除吸食外也順便販售獲利。

▲外籍老師來台教書，還種植大麻賺外快。（圖／記者邱中岳翻攝）

保三總隊第一大隊獲悉後追查，先在淡水逮捕聖地牙哥，並且查扣103株大麻植栽，另外還有1公斤多的大麻成品，聖地牙哥被逮後坦承販賣以及吸食毒品，訊後先依照毒品罪嫌送辦；警方又發現，聖地牙哥種植大麻技術「師承」金尼許，持續追查金尼許的下落。

警方後續發現，金尼許在2017年因為販賣、種植毒品大麻遭逮捕，遭判刑7年後未入監服刑，由馬姓台灣籍負責接濟，馬表面上媒介外國模特兒來台拍平面廣告，私下卻幫金在毒趴群組上鋪貨販毒，2人遭警方逮捕。

警方發現金在龜山、林口地區利用高級社區大樓、透天別墅等2處種植189株大麻植栽，並且查扣2公斤的大麻成品，訊後依照毒品將金、馬2人送辦，另外，警方估計2人種植大麻約2年時間，不法獲利上看2千萬元。