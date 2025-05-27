24歲台大高材生成大毒梟！暱稱「法老」海撈30億　爸也是航太菁英

▲林睿庠涉嫌架設毒品暗網搓合交易，因此遭美國FBI逮捕。（圖／翻攝自YouTube／Pentester Academy TV）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台大資管系高材生林睿庠(24歲)遭週刊爆料，因架設毒品暗網平台、搓合全球毒品交易長達3年多，海撈新台幣破30億，因此遭美國聯邦調查局(FBI)逮捕。台北地檢署日前也指揮調查局搜索林男位於天母的豪宅，查扣銀行帳戶及虛擬貨幣等，市值逾2億元。檢調還發現，林睿庠的父親竟是航太領域專家、「全球社會創新股份有限公司」創辦人暨執行長林攸信，長期協助關懷弱勢，父子倆性格作風、人生道路迥然相反。

《鏡週刊》報導，林睿庠自幼聰明過人、性格獨立，求學期間表現就相當優異，是台大資管系高材生，但卻在2020年成立全球毒品交易暗網，網站架設相當專業，不僅匿蹤交易制度完善、且商品多元，吸引眾多毒梟、毒蟲媒合交易，月營收巔峰一度衝破500萬美金(約1.6億新台幣)；林睿庠化身暱稱「法老」，躲在平台後掌握交易，3年多下來海削暴利突破新台幣30億元。

諷刺的是，林睿庠還在聖露西亞服替代役，協助我邦交國打擊網路犯罪，在遭美FBI逮捕前2個月，林還在我駐聖露西亞大使館演講「網路犯罪和加密貨幣」，獲得聖露西亞方一片大讚。直到林睿庠過境紐約，準備前往新加坡申請研究所時，才遭早已掌握情資、跟監許久的FBI一舉逮捕，最重恐面臨終身監禁。

北檢日前也前往林位於天母的豪宅搜索，並查扣銀行帳戶和虛擬貨幣，粗估市值逾2億元。檢調還發現，林睿庠的父親林攸信也相當傑出，不但是航太領域專家，還是台大傑出校友，但父子倆卻走上完全相反的道路。

林攸信，畢業於成大航太系，後到台大攻讀碩士，畢業後與同學共同創辦「全球定位股份有限公司」，開發出業務人員管理系統軟體，讓企業主安裝在公用機中，可透過定位隨時掌握業務員動向。

雖然生意很好，但林攸信始終覺得良心過意不去，感覺好像把快樂建立在別人的痛苦上。2010年智慧型手機蓬勃發展，手機APP也隨之崛起，林攸信抓住機會發展，現在的日月潭風景導覽APP、台大校園導覽APP都出自林攸信之手。林攸信也秉持「用科技幫助弱勢族群」的理念，與愛鄰社區服務協會及超商合作，提供超商兌換鮮食服務，建立透明化交易明細，達成增加營收、減少資源浪費的多贏局面。