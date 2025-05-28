快訊／罷瑤換領銜人也亂簽「700非原提議人」遭否決　吳思瑤回應了

▲立委吳思瑤罷免案換將失敗，同意書中有700人非原提議人，一規定未達2分之1門檻。（圖／中選會提供，點圖放大）



記者杜冠霖／台北報導

罷免綠委吳思瑤領銜人張克晉日前宣布退出後便失聯，罷團改由備補領銜人詹嘉文接替，並蒐集2400份更換領銜人同意書寄給中選會，經北市選委會審核後中選會公告，因未符合提議人總數二分之一以上書面同意之法定要件，更換領銜人申請並未通過，其中更有700人非屬原提議人。對此，吳思瑤今（28日）受訪時表示，對於地方政府比對跟中選會決定，自己100%尊重，但為何同意書中有很多不是參與一階連署者？自己滿臉問號也摸不著頭緒，民主不能造假，每份連署書都是珍貴權利，沒有人可以盜用公民意志。

根據公文，本案原提議及補提符合規定的提議人人數為4108人，提議人人數2分之1為2054人。經查對後，總收件數2399人，屬原提議人人數1677人、非屬原提議人人數700人，屬原提議人重複簽署同意書者22人，未符合《公職人員選舉罷免法》第76條第8項規定，北市第一選區立委吳思瑤罷免案備補領銜人不得遞補為領銜人。

對此，吳思瑤表示，今天也收到訊息，尊重台北市選委會比對結果，中選會也正式做出決議，一切依法行政，自己作為當事人只能尊重，一切遵照國家法規，回到罷免案原始基調，自己的態度都一樣，尊重公民朋友發動罷免權力，但行使過程務必要合法合規，對於地方政府比對跟中選會決定，自己100%尊重。

吳思瑤強調，而吳思瑤罷免案現在只是更換領銜人部分沒成立，原來的工作團隊還在推動，自己每一刻全力以赴、持續備戰毫不鬆懈。

而今天恰巧是吳思瑤生日，吳思瑤表示，說到生日百感交集，臉書跳出回顧，去年5月28日是國會濫權法案三讀強行通過，去年她在院會發表比較悲憤的談話，當時謝謝韓國瑜的生日祝福，但更希望濫權法案退回重審，去年生日願望沒有達成，整個過程沒有討論、不是民主。

吳思瑤坦言，今天看到回顧倒抽一口氣，國會亂了一年，今天生日願望就是國會恢復正常，把民主還給人民。至於罷免吳思瑤挫敗，自己尊重也非常平常心，每個被鎖定罷免的當事者都承受壓力、有心情波動，自己盡可能不被影響眼前工作。

對於罷團更換領銜人申請中，有700人非屬原提議人，吳思瑤表示，更換領銜人同意書按照道理是讓一階連署人同意，但為何很多不是參與一階連署者？自己滿臉問號也摸不著頭緒，這個問題應該來請教提出罷免的這一方，為何700人沒連署，卻突然出現在更換領銜人範圍裡面，我比誰都想知道答案，但自己沒辦法回答，民主不能造假，每份連署書都是珍貴權利，沒有人可以盜用公民意志。