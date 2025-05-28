綠委批南投等3地選委會「作弊」反罷　喊話縣市長：停止迫害公務員

▲罷國民黨立委馬文君二階連署書，遭到南投選委會以草簽不符戶政系統的比對，剔除近千份，引起罷團不滿。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

罷免南投藍委馬文君以及游顥均需補件，馬文君還差1730人，游顥則要補693件。儘管中選會已表明簽名可以草簽，南投縣選委會仍以草簽為由，剔除近千份連署，更調閱戶政系統比對，引起罷團不滿。綠委林楚茵今（28日）批評，國民黨「作弊能力」就像傳染病一樣，南投選委會跟進基隆、花蓮利用「戶政系統」干預罷免，戶政機關留存的簽名只能用在法定目的內，南投縣選委會卻違法使用個資，無良的國民黨縣市長們，請停止迫害基層公務員，他們不是國民黨的打手。

基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪的死亡連署案，基隆市民政處前處長張淵翔利用戶政系統查詢個人資料協助罷免綠議員，且坦承犯行，昨基隆市長謝國樑也為此鞠躬道歉。而花蓮縣府日前也利用縣選委會依法請戶政機關查對罷免提議人名冊戶籍資料的機會，於法定職權外違法查對罷免提議人名冊簽章，違反《個人資料保護法》，多位官員遭偵訊。

繼基隆、花蓮被爆縣市政府利用「戶政系統」干預罷免後，南投縣選委會日前也坦承透過戶政系統比對簽名、刪除連署。對此，林楚茵批評，國民黨「作弊能力」就像傳染病一樣，蔓延在國民黨所執政的地方政府，講起違法擋罷免的鬼故事，不說不知道，掀開不得了，南投選委會以「筆跡與戶政留存不符」退件2500張以上罷免馬文君、罷免游顥連署書。

林楚茵說，「但戶政機關留存的簽名只能用在法定目的內」，南投縣選委會拿來作為罷免連署比對依據，這就是違法使用個資，不只中選會要查，檢調單位也應該動起來，罷團與連署公民為了自身權利更應該提告。

林楚茵表示，國民黨怕罷免骯髒手段無極限，地方選委會由「地方政府」組成，這次違法的南投縣選委會，主委就是縣長許淑華，再次證明國民黨透過公權力操控戶政，干預人民的罷免權利，國民黨怕罷免，公民就徹底展現力量不讓違法亂紀的南投縣政府與國民黨立委得逞，目前正在罷免補件關鍵期，請南投鄉親繼續參與補件連署。

林楚茵指出，從花蓮、基隆到南投，無良的國民黨縣市長們，請停止迫害基層公務員，他們不是國民黨的打手，也不是藍營縣市選委會的幫兇。