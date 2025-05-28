分析朱立倫表態願交棒用意　他曝看出「鬥志」：令盧秀燕進退兩難

▲朱立倫（左）、盧秀燕（右）。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

國民黨已有31位藍委罷免案二階段達標送件，國民黨主席朱立倫日前接受《聯合報》 專訪透露，黨主席改選時程不變，「我非常期盼順利交棒」。對此，媒體人黃暐瀚今（28日）點出專訪的6個重點與背後意圖，他強調，很多人看完直覺是「願意裸退」，但自己卻看出朱立倫的「心中鬥志」，不管有沒有他分析的意圖，但丟出「期盼交棒」等於是逼盧秀燕提早表態，已令盧秀燕有點進退兩難。

針對朱立倫接受專訪談到黨主席選舉，黃暐瀚指出6個重點，第一，非常期盼順利交棒。但就算盧不選，已有張亞中、卓伯源表態，朱若不選，自然會有別人當選，根本不存在「交棒不順利」的可能性？又何必期盼？真的不選，朱主席大可在專訪中明講「我不會領表連任」，直接表明「不選」，外界也不用繼續各自解讀。

黃暐瀚表示，第二，當黨主席「超乎想像的辛苦」。2014年縣市長選舉大敗之後，馬英九請辭下台，朱立倫早就當過國民黨主席，怎麼會到今天才知道當主席很辛苦？這話中之話，是在暗示現在藍營已經在野，每個月要籌三千萬，提醒當主席是苦差事，別以為是爽差。

黃暐瀚指出，第三，我是總教練，不是選手。這句話明顯是在講2028，有志者不用擔心，朱立倫是安西教練，不是場上球員。

黃暐瀚再指，第四，照黨章七月公告、九月改選、十月交接。照時程，有意參選者（尤其盧秀燕）將在罷免投票前就必須表態，身為「主席參選人」對罷免結果，也要有一定程度的承擔（連帶韓國瑜萬一參選的可能性也直接沒收）。

黃暐瀚提到，第五，不要鬥朱立倫，沒有意義。這句才是專訪精華「不要再鬥朱立倫了」（所以黨內有人在鬥朱？）

黃暐瀚說，第六，讓被罷免的同志，受到支持。言下之意，現在最挺被罷免同志的，就是朱立倫自己。

最後，黃暐瀚強調，很多人看完直覺是「願意裸退」，但自己卻看出朱立倫的「心中鬥志」。專訪之後，已有多位國民黨立委出面表達看法，不管朱主席有沒有他上述六點分析的意圖，但丟出「期盼交棒」等於是逼盧秀燕提早表態，這兩天頻頻追問盧秀燕「是否參選」，已令盧秀燕有點進退兩難。

▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）