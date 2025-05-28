罷瑤換領銜人失敗　藍罷團：中選會不能證明這700人沒簽過提議書

▲地動刪瑤召集人賴苡任。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免綠委吳思瑤的「地動刪瑤」領銜人張克晉日前宣布退出後失聯，備補領銜人詹嘉文宣布將正式成為新任領銜人，並將2400份同意書寄給中選會。中選會今（28日）說明審查結果，未符合提議人總數二分之一以上書面同意之法定要件，亦即吳思瑤罷免案領銜人仍為張克晉。地動刪瑤召集人賴苡任表示，這次被剔除的700人，僅能說明這群人不在中選會認定合格的第一階段提議人名單內，並不能證明同意書是偽造或是幽靈，更不能證明這700人沒「簽過」提議書。

針對更換領銜人不成功一事，賴苡任指出，地動刪瑤團隊已經聯絡當時送件的提議人，並向提議人求證是否收到中選會公文，送件提議人表示已收到，關於700份遭到剔除一事，中選會的解釋為非屬「第一階段提議人」，惟部分媒體、側翼、網軍甚至是被罷免人，皆想再次帶風向，試圖營造「鮭魚回郵」計畫為偽造的輿論氣氛，因此地動刪瑤必須嚴正予以澄清，以正視聽。

賴苡任說，一、當初第一階段兩次送件，無論是第一次送件還是補件，地動刪瑤團隊皆無法得知哪些提議人被中選會認定合格，又或是哪些被剔除。因此，如果有人攻擊為何送出同意書前不先篩選是否為中選會審查合格的提議人，便是門外漢的說法或是惡意攻擊，因為罷免團體本就無從得知第一階段送出的提議人名冊哪些人是合格的。

二、地動刪瑤僅能根據提議人名冊影本上載明的地址，送出同意書後等待回郵，又或是透過媒體宣傳，讓提議人自己回來總部簽署同意書。

三、施行「鮭魚回郵」計畫期間，即便是本人親自來簽，皆有問當事人是否當初簽過第一階段，答覆為肯定後團隊才會讓提議人簽同意書。

四、被中選會認定非屬「原第一階段提議人」的700份，極有可能為當初確實有簽署提議書，但在送件後經審查被中選會剔除掉的那群人。

五、本罷免案第一階段分別送出2838件及2839件提議書，共計5677件，其中被中選會審查合格為4108件，換言之有高達1569件屬於「有簽過但不合格」。因此這次被剔除的700人，僅能說明這群人不在中選會認定合格的第一階段提議人名單內，並不能證明同意書是偽造或是幽靈，更不能證明這700人沒「簽過」提議書。

六、再次重申，地動刪瑤僅能針對當初有「簽過」第一階段提議書的提議人去尋找，並希望他們簽同意書，但沒有排查跟篩選的能力，無法得知哪些提議人是送件後被中選會審查認定為合格的提議人。

七、為杜絕一再的抹黑、造謠等不實指控，地動刪瑤召集人賴苡任呼籲中選會公布本次2399分同意書有多少件為「死亡同意書」？又有多少件為「偽造情事」？以此證明鮭魚回郵計畫並無造假。

八、呼籲被罷免人吳思瑤幹事長，無須見獵心喜，全台都知道中選會在您生日的今天送上大禮，關於700份被剔除一事，如果一再造謠抹黑，不排除提告後由法院驗證同意書之真偽。