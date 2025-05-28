罷吳思瑤換領銜人失敗　律師示警：執意送件將二度涉犯偽造文書罪

▲罷免吳思瑤團隊「地動刪瑤」掃街。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

罷免吳思瑤團隊「地動刪瑤」領銜人張克晉日前宣布退出，罷團改由備補領銜人詹嘉文接替，並依規定蒐集2400份更換領銜人同意書送件。但中選會今（28日）公布審查結果，因未符合提議人總數二分之一以上書面同意之法定要件，亦即領銜人仍為張克晉。對此，律師黃帝穎示警，國民黨青年軍未遞補備位領銜人，若執意送件將「違反領銜人意志」，二度涉犯偽造文書罪，而且一犯再犯，除了一罪一罰，更符合法院「從重量刑」刑法要件。

中選會發出公文指出，本案原提議及補提符合規定的提議人人數為4108人，提議人人數2分之1為2054人。經查對後，總收件數2399人，屬原提議人人數1677人、非屬原提議人人數700人，屬原提議人重複簽署同意書者22人，未符合《公職人員選舉罷免法》第76條第8項規定，北市第一選區立委吳思瑤罷免案備補領銜人不得遞補為領銜人。

對此，黃帝穎表示，國民黨青年軍罷免吳思瑤「地動刪瑤」在領銜人張克晉日前宣布退出後失聯，宣佈備補領銜人詹嘉文成為新任領銜人，中選會28日說明審查結果，未符合提議人總數二分之一以上書面同意之法定要件，亦即吳思瑤罷免案領銜人仍為張克晉。

黃帝穎表示，國民黨青年未依法取得二分之一提議人同意備位領銜人，如執意送件，將面對一階因「大量死人連署」的偽造文書罪，二階又直接「違反領銜人意志」的二度犯偽造文書罪。

黃帝穎指出，依據選罷法，罷免領銜人不論在ㄧ階連署或二階連署均要具名，因此領銜人已聲明退出領銜人且書面簽名，國民黨青年若執意二階以原「領銜人」名義送件，將二度犯偽造文書，且一犯再犯，除了一罪一罰，再犯是「刑事訴訟法」的羈押事由，更符合法院「從重量刑」刑法要件。

▼律師黃帝穎。（圖／民進黨提供）