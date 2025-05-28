端午連假人潮恐湧小琉球　東港警疏導措施一次看

▲端午連假，東港警方交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

端午3天連假(5月30日至6月1日)，東港警分局預估會出現外出及旅遊人潮湧入小琉球等旅遊景點觀光，確保道路交通順暢，已規劃好交通疏導工作，籲請民眾配合。

東港警分局規劃交通疏導措施：

1、前往東琉碼頭及華僑市場，使用漁會魚市場停車場(規劃兩車道收費入場)、中山路立體停車場及鹽埔漁港停車場，警方將視交通狀況於中山、朝隆路口實施車流管制，另朝隆路段科技執法已於114年1月1日正式上路，針對「違規停車」及「車不停讓行人」違規進行取締，提醒切勿違規。

2、臺1線、臺17線公路於午後起北上車潮將逐漸湧現，北上車輛行經臺1線左轉187乙線勝利路時，可行駛中外兩車道至南州交流道，現場輔以LED字幕提醒駕駛朋友，另可直行臺1線往崁頂交流道接國道3號北上，建議用路人利用臺17線國3林邊交流道北上或屏189線作為替代道路，警方會在該路口加強交通疏導。

東港警分局長高志正建議民眾遇有道路壅塞情形時可避開車潮，改走替代道路，避免因交通壅塞影響出遊興致，行前可多利用「屏東GO好玩APP」查詢，掌握即時道路交通狀況，如遇觀光景點突發壅塞，實施交通管制措施，敬請配合員警、義交指揮疏導循序前進，也提醒民眾騎車、開車時應多注意安全，駕駛時保持專心並遵守交通規則，以維護行車安全及順暢。