5縣市端午連假訂房率破5成　高公局公布國道好走時段

▲端午連假預料將出現大量返鄉和出遊車潮。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

端午3天連假周五(30日)開跑，假期首兩天基隆市、台北市、苗栗縣、連江縣及澎湖縣等5個縣市訂房率破5成，預測尖峰時段將有大量車潮，高公局公布好走時段，其中南下可趁清晨6時前或中午後出發，北上可提早上午9時前先走。

根據觀光署公布迄5月15日的訂房率資料，假期首2日平均訂房率高於5成以上的縣市，包括基隆市、台北市、苗栗縣、連江縣及澎湖縣等5個縣市。高公局表示，因端午節連假有旅遊及返鄉等旅次，尖峰時段有大量車潮之情形下，若遇天候不佳，恐增加整體行車時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局也公布端午連假好走時段，南向尖峰日包括5月30日、31日，高公局建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發，國5南向用路人上午5時前或下午5時後出發；北向尖峰日包括5月31日、6月1日，高公局則建議西部國道北向用路人，中部地區中午12時前出發、南部地區上午9時前出發，國5北向用路人上午9時前出發。

另為分散尖峰時段車流， 5月30日、31日國1及國5將實施時段性南向入口封閉，5月31日、6月1日於國1及國3實施時段性北向入口封閉。

高公局也建議民眾，可多搭乘公共運輸，如欲自行開車，可利用省道等地方道路。若須行駛國道，可參考每日路況預報，避開國道易壅塞路段及時段。