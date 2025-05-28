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小琉球爆民宿老闆「偷拍女客洗澡」　警方證實了

▲桃園市林姓男子於2022年間在中壢區某處租屋處，趁幫2名女房客維修洗衣機之際偷裝針孔攝影機，偷拍2女如廁與沐浴時身體隱私部位被發現報警提告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲小琉球驚傳女遊客洗澡遭偷拍，警方證實有收到受害人報案。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友投訴，他的女性朋友23日入住小琉球某民宿，深夜在浴室洗澡時，發現民宿老闆竟在偷拍，嚇得趕緊報警。屏東縣東港警分局證實，確實有收到受害人報案，對方已提出妨害性隱私罪告訴，全案移送屏東地檢署偵辦。

受害人請朋友在Threads代為發文，事件發生在23日深夜11點多，女子當天到小琉球旅遊並入住某民宿，不料深夜在浴室洗澡時，突然看見窗外站著一個人，手伸直且拿著手機不斷朝窗戶伸進來，手機有一半超過窗戶底邊。

她跟友人後來報警處理，警方介入調查後，民宿老闆才承認手機是他的，但對方辯稱那時候在看螞蟻，因為外面螞蟻非常多，怕螞蟻會跑到房間裡面，所以想說看到螞蟻要除掉。

受害人完全不能接受民宿老闆的說辭，質疑「誰會大晚上在黑暗的地方，沒有手電筒的情況，把手機伸到浴室對外窗，說在檢查螞蟻，而且我當時完全沒看到外面有燈光，看到的那支手機也沒有開手電筒」。

受害人指出，她不清楚老闆是第幾次犯案，希望自己是第一個，也是最後一個，雖然警方已介入調查，但民宿仍在營運，提醒大家去旅遊時，務必確保窗戶緊閉，提高警覺。

針對網友投訴，屏東縣警方27日證實，琉球分駐所確實有接獲受害人報案，對方指控在民宿洗澡時遭不明人士從窗外偷拍，經友人外出查看已不見人影，懷疑民宿老闆所為，已提出妨害性隱私罪告訴，全案移送屏東地檢署偵辦。

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