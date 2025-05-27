小琉球驚見偷拍狼！民宿老闆「噁看女遊客洗澡」辯：我在檢查螞蟻



▲一名女遊客日前入住小琉球某民宿時，竟發現民宿老闆在偷拍她沐浴，嚇得她趕緊報案。（示意圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

小琉球驚見偷拍狼！一名女遊客日前入住小琉球某民宿時，竟發現民宿老闆在偷拍她沐浴，嚇得她趕緊報案，怎料老闆卻對警方聲稱，自己當下是因擔憂螞蟻跑進屋內，才拿起手機檢查，讓她既氣憤又無奈，「我完全不知道這是第幾次，只希望我是第一個、也是最後一個。」

一名網友在社群平台幫友人代發文，表示女友人23日晚間在下榻的小琉球某民宿洗澡時，赫然發現「窗外出現一隻手機」，且手機有一大半已探出窗戶底邊。

原PO透露，警方獲報趕抵現場後，民宿老闆當場坦承手機是他的，但又隨即辯稱，那時是在「看螞蟻」，因為外面螞蟻很多，他擔憂螞蟻會跑進屋內，因此才拿出手機檢查。

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一番說詞也引起受害者質疑，「試問，誰會大晚上在黑暗的地方，沒有手電筒的情況，把手機伸到浴室對外窗，說在檢查螞蟻？而且我那時候完全沒看到外面有燈光，看到的那支手機也沒開手電筒」，並提醒大家外出旅遊時都要提高警覺，確保窗戶緊閉以免受害。

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「太扯！哪一間！」、「太嚇人了吧，我還想安排去小琉球玩的說」、「我上次跟我朋友去也是，洗澡時被偷看」、「公佈民宿！強力譴責！」、「在歇業抓到之前，我不去小琉球了。」

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