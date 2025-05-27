端午連假國5恐爆車潮　5大時段「行車時間要5到7倍」





▲端午連假國5恐出現大量車潮。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

端午3天連假周五(30日)登場，預估週四就會有首波返鄉車潮，由於清明國5南下交通量創歷史第4高，高公局研判，端午國5也可能湧現大量車潮，5大時段行車時間可能為平常5到7倍。

宜蘭為國旅熱門景點，高公局表示，今年清明節首日國5雪山隧道南向交通量5.13萬輛次，創下歷史第4大量。研判端午節連假期間若天候良好，國5將再度出現往宜蘭之旅遊車潮，尖峰時段可能發生壅塞回堵。

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根據高公局依大數據資料預判，國5在端午節連假前一日9-24時、連假首日5-16時、第2日6-15時之南向南港系統至頭城，第2日11-24時、收假日9-22時之北向宜蘭至坪林路段等，5大時段車速可能低於每小時40公里，行車時間包含匝道排隊等候預估為平常的5倍到7倍。

高公局也規劃國5將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控及多項大客車優先通行措施。並呼籲搭乘大客車，往返北宜可較自行開車節省30分鐘以上。

高公局呼籲用路人，除可搭乘公共運輸外，若非得開車上國道，可改駛替代道路，其中南向建議改走台9線或106乙，北向則建議改駛台9線，避開大量車潮。

▼國5往返宜蘭替代道路。（圖／高公局提供）