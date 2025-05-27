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川普狂嗆歐盟成立是「為了搞美國」　歐洲央行總裁：糟糕言論

▲▼歐洲中央銀行,歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）。（圖／路透）

▲歐洲央行總裁拉加德。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普先前稱歐盟的成立目的是要「搞垮」美國。對此，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）26日回應稱，川普此番發言不僅違背歷史，更是相當糟糕的言論。

根據法新社報導，拉加德向德國媒體表示，美國曾經鼎力支持歐盟成立，如今卻又批評歐盟是為了傷害美國而成立，這完全有違常理。拉加德又補充說，「這是違背歷史的，當然也不是歐盟成立的宗旨。」

川普先前揚言要對歐盟開徵高額關稅，同時發表言論說歐盟成立的目的是要搞垮美國。拉加德則表示，川普的言論是「我們習以為常的挑釁」，但她仍贊成歐盟與美國互相接觸，並且盡可能達成協議。

美國總統先前威脅要從6月1日起對歐盟徵收50%關稅，並且還稱他對毫無進展的談判感到沮喪，但在與歐盟主席馮德萊恩通話過後，川普於25日鬆口同意將關稅期限推遲至7月9日。

川普4月份以來對全球幾乎所有國家的進口產品課徵10%關稅，其中也包括歐盟在內，同時還對歐盟的汽車、鋼鐵和鋁徵收25%關稅。對此，拉加德強調，「我們不能無動於衷，我們必須與他的團隊合作，聽取他們的意見，我們必須提出建議，我們必須談判。」

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