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搭高捷不小心碰到蛋糕！女怒踩婦人嗆「弄壞誰賠」　網見價格驚呆

一名年輕女乘客（右）搭捷運時不滿手中蛋糕被婦人觸碰，因此怒踩對方一腳。（圖／報系資料照、Threads@hsujosh）

▲年輕女乘客（右）搭捷運時不滿手中蛋糕提袋被婦人觸碰，因此怒踩對方一腳。（圖／CTWANT資料照、Threads@hsujosh）

圖文／CTWANT

高雄捷運近日發生一起糾紛！一名女乘客由於不滿手中的蛋糕被婦人觸碰，竟立刻回踩對方一腳，並揚言要報警處理。不過此事很快便引起同車廂的其他乘客注意，大家紛紛出面勸解該名女乘客，其中還有人將這段衝突畫面錄下並上傳至社群媒體，而發文者也不禁直呼，「如果您買的蛋糕這麼名貴，下次還是搭計程車吧。」

一名男網友在Threads發文表示，他與媽媽5月24日下午4時30分左右，一同搭乘高雄捷運前往小港站。不料，媽媽卻在車廂內被一名外型清秀的短髮女子踩了一腳，踩人的女子表示，男子的母親剛才有碰到她，而她的手上剛好提著名貴的蛋糕，「如果弄壞誰要賠？」

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男子表示，媽媽被女子的言行嚇到後向他訴說剛才的遭遇，而他當下有意將媽媽帶離現場，以免風波更進一步擴大，怎料女子卻開始吼叫、揚言「不然叫警察」。其他乘客此時見狀也出面幫他的媽媽發聲，並提醒女子能否控制音量，不要影響他人。

男子事後則對女子喊話，「如果您買的蛋糕這麼名貴，下次還是搭計程車吧，在捷運上隨意踩踢乘客，不論妳有什麼理由，要叫警察做筆錄上法院，妳也站不住腳的。」他也引以為鑑，呼籲民眾「大眾運輸系統上勿隨意攻擊身邊乘客」。

貼文引起不少網友熱議，其中有人表示「這個男生反應是對的，遇到瘋子就是比他冷靜，離開現場，省得麻煩」、「你人會不會太好？敢踩我家人我直接把她手上的蛋糕搶過來摔，再補踩她幾腳，反正我賭她不會為了幾百塊的蛋糕請幾萬元的律師告我」、「好好笑，公主病沒公主命，她應該坐在冬瓜馬車裡被送回家」。

另有不少人好奇，究竟是多名貴的蛋糕，才讓女子如此動怒？有網友對此分享店家的網路報價，發現最貴的品項為1680元，其餘品項則為1500元左右，「查了一下，沒有很貴，謝謝。」但也有人認為「可能對女子的經濟能力來說很貴」、「品牌大概就是中高價位，但對小資族來講並沒有很便宜」。

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