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精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」：別出遠門

吠陀占星權威李靜唯曾預言花蓮大地震。（圖／報系資料照）

▲吠陀占星權威李靜唯，曾預言花蓮大地震。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

曾精準預言花蓮大地震的吠陀占星權威李靜唯，對日前發生的三峽車禍非常有感，近日再度分享占星預言，提醒6月6日前要特別注意4大災難，包括土石流、建築工地或廠房倒塌、失火，出門在外也要小心「飛來橫禍」。

李靜唯在臉書指出，美國科學家5月15日前發出警告，一場強烈的太陽風暴將再度襲擊地球，恐將影響全球大規模斷電或通訊中斷，導致航班或交通混亂等災難性後果。對照吠陀占星的星象，這一天正是太陽過境金牛座與天王星合相的時間，並罕見形成「土星凌日」和「計都凌日」的天文現象。

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李靜唯提醒，個人方面要注意頭痛、全身莫名不舒服或難以入眠導致情緒暴衝等狀況，建議盡量少出遠門或少開車，5月底之前盡量不要做任何重大談判或決定。

另外，從去年10月開始，火星一直佔據世界鎂光燈的焦點，像是新型武器對決和恐怖攻擊、陰晴不定的關稅政策和貨幣戰爭，除了重創不動產和汽車業，6月6日前要特別注意土石流及建築工地或廠房倒塌、失火等意外，民眾出門在外也要小心「飛來橫禍」。

5月30日「計都逆行至獅子羅喉至水瓶」，除了政經版圖翻天覆地大動盪之外，隨著天氣越來越炎熱，台灣也要注意食安問題死灰復燃，尤其是和喉嚨口腔腸胃有關的病毒感染。至於新冠疫情，民眾無須太過恐慌，反而是2028～2031年之間，要留意與呼吸系統有關的疫情再現。

值得一題的是，5月24日至5月26日月亮進入牡羊座再度與火星形成「互融」相位，火星的能量將會更強悍，不管是地緣戰爭衝突還是恐怖攻擊也可能「火力加倍」，股市及金融市場的起伏也會更大，尤其是銀行與保險業者面臨的風險則會加劇。

到了6月6日火星終於離開巨蟹與計都合相在獅子座，火星是摧毀，計都是傷害，兩者合相在象徵威權與領袖人物的獅子座，將會引發民眾對於現有的政治體制，以及「誰才是真正領袖？」的集體性質疑，未來恐怕會開啟一個去除偶像崇拜與權威迷思的新契機。

◎民俗說法，僅供參考。

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