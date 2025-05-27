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一家3口全患癌症！醫嘆「是省出來的」：很多人都有這習慣

曾有一家3口相繼罹患癌症，原因竟是全家長期食用「剩菜剩飯」導致。（示意圖／擷取自TPG達志影像）
▲曾有一家3口相繼罹患癌症，原因竟是全家長期食用「剩菜剩飯」導致。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

癌症是「省出來的」！林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎分享診間案例，透露曾有一家3口相繼罹患癌症，原因竟是全家「吃飯1習慣」導致。

醫師廖繼鼎在YT頻道以「癌症是『省』出來的？！這幾種『省錢』，讓你離癌症更近！」為題發布影片，表示曾遇過一家3口全都罹患腸胃道癌症，經追問生活史竟發現，原來是因全家長期食用「剩菜剩飯」才導致身體出狀況。

廖繼鼎指出，他從醫30年來，見過不少病患省了錢卻買到罹癌，他也特地列舉出「錯誤省錢法」，許多人為了撿便宜，打折的不新鮮蔬果，或是削掉水果「發霉部位」繼續吃，食物過期幾天照樣吞下肚，但事實上食物只要一發霉就會產生「黃麴毒素」，若長期食用將大幅提升肝癌的風險，食品過期代表細菌開始滋生，食用後可能引發腸胃不適，間接造成腸胃功能受損，甚至成為養癌溫床。

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廖繼鼎說明，不少人為了省錢、省時間，經常吃加工食品或剩菜剩飯，而這些加工食品不僅高糖、高鹽，還含有添加物，對身體健康百害無一利，而冰箱也無法常保新鮮，尤其是綠葉蔬菜，隔夜後會產生「亞硝酸胺」，同樣會增加消化道癌症的風險。

廖繼鼎提及，部分人為了省電費，炒完菜後便立馬關掉抽油煙機，但油煙中的大量有害物質仍在廚房飄散，長期吸入恐導致肺癌的發生率，建議煮飯前先打開抽油煙機，烹煮完成後再繼續讓抽油煙機運轉3至5分鐘。

廖繼鼎也提醒，很多人會不捨得花錢做健康健查，但每年省下幾千塊的健檢費用，不僅可能錯過治療的最佳黃金時間，後續還恐面臨數十萬甚至數百萬的醫療費用，省小錢花大錢得不償失。

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