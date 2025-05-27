男愛挖鼻孔引發「丹毒」！臉腫成豬頭睜不開眼　高風險族群曝光

▲大陸江蘇省淮安市一名66歲的張姓男子（化姓）平時經常挖鼻孔，近日眼瞼、雙頰、鼻部突然出現紅腫。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省淮安市一名66歲的張姓男子（化姓）平時經常挖鼻孔，近日眼瞼、雙頰、鼻部突然出現紅腫，還不斷發高燒，臉部腫脹到眼睛睜不開，伴隨而來的強烈燒灼感讓他痛不欲生。經過診斷，醫生判斷患者的情形為「丹毒」，只要是指甲在鼻黏膜上來回滑動引發感染，會使皮膚突然「鮮紅成片，色如塗丹」。

綜合陸媒報導，淮安市中醫院中醫外科接診後，醫生判斷張男的情形為「丹毒」。中醫師說明，丹毒會使皮膚突然「鮮紅成片，色如塗丹」，故而得名，而指甲在鼻黏膜上來回滑動，極易造成丹毒症狀。丹毒最常見的發病部位是下肢，尤其是小腿，發生在臉部較為少見，一般是由於經常摳鼻子或挖耳朵造成破損。形成鼻部或耳部感染所致。

確定病因後，醫生採用中醫外科特色中藥膏「五黃化毒膏」外敷，配合清熱解毒、消腫止痛的中藥口服。入院治療第2天，張大爺臉部皮膚顏色逐漸趨於正常，眼睛可以微微睜開，約1週後紅腫完全消退，順利出院。

醫生提醒，據統計，90％的成年人每天至少用手指「光顧」鼻孔1次，以為是順手清理門戶，實際上可能使指甲在鼻黏膜上留下痕跡，結果輕則社死，重則丹毒上門。

報導指出，丹毒雖以「毒」命名，卻不是病毒感染引起，而是由細菌引發的急性非化膿性炎症性皮膚病，多數是由乙型溶血性鏈球菌感染所致。這種細菌常從腳氣的糜爛趾縫、鼻炎的黏膜破損處悄悄入侵，尤其偏愛免疫防線薄弱的人群，如老年群體、熬夜黨、酗酒者、慢性皮膚病患者，都可能成為它的目標。

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