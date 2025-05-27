林業博士「以身飼蚊」拍片！錄下蚊子吸血完整過程　科普影片爆紅



▲大陸南京林業大學博士余文博時常拍攝科學科普影片，近日他「以身飼蚊」拍下了蚊子吸血的全過程。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸南京林業大學博士余文博時常拍攝科學科普影片，近日他「以身飼蚊」拍下了蚊子吸血的全過程，同時向大眾說明相關知識，包括蚊子如何吸食人類的血液、如何有效驅蚊等，讓影片瞬間爆紅。不少網友笑稱，博主是用生命在做科普。

《封面新聞》報導，余文博受訪時透露，該影片是5月21日下午在安徽合肥拍攝的，自己一直想拍下蚊子吸血過程，所以如果有蚊子在身上吸血，他都不會干擾，而是找角度拍攝，但蚊子很容易被驚擾，稍微一靠近就會飛走，所以一直沒有拍到完整經過，「那天那隻蚊子正好停在左手手背虎口附近的位置，右手可以拿著手機從側面拍攝，視角非常好。」

余文博說，影片中的蚊子停在手上後，先用鋒利的口器刺破皮膚，找到血管後注射唾液麻痹神經，讓被叮咬的人感覺不到痛，就開始吸食血液。隨著吸入大量血液，蚊子的腹部也會越來越大，吃飽後就飛走了，「蚊子一次可以吸食超過自身體重幾倍重的血液量，所以蚊子吸滿血後，可以明顯看到它的腹部變大。」

他介紹，畫面中的蚊子是白紋伊蚊，也就是人們常說的黑白蚊子、花蚊子，最大的特徵就是全身黑色，且有白色條紋。針對網友說被這種蚊子叮咬後會更癢，余文博解釋「這樣的說法並不準確」，被蚊子叮咬後會癢，是因為蚊子的唾液會引發人體皮膚的過敏反應，不同種類的蚊子唾液成分及成分含量不一樣，每個人過敏反應也不一樣，比如被同種蚊子叮咬後，有人可能覺得很癢，其他人可能覺得不是那麽癢。

至於有人說某種血型非常招蚊子，余文博說「對於血型吸引蚊子這個說法還沒有明確的定論，目前相關研究表明，是否容易被蚊子叮咬和血型相關性不大」，真正吸引蚊子的主要還是皮膚分泌物，比如有些人分泌旺盛，非常愛出汗，這樣的人就很容易吸引蚊子叮咬。

如何避免被蚊子叮咬？余文博指出，最好就是每天洗澡，因為蚊子是通過體表散發出的味道來定位咬人的，如果身上沒什麽體味的話，蚊子可能就找不到；而驅蚊產品的選擇，他則建議選擇成分含有避蚊胺或派卡瑞丁等有效驅蚊的成分，這些成分會阻礙蚊子的嗅覺，讓牠們找不到人在哪裡，從而避免被叮咬。

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