阿姨用20個魚骨DIY「絕美六角宮燈」　網驚呆：高手在民間

▲阿姨用魚骨做的六角宮燈。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江寧波一位阿姨近日用20個墨魚骨自製全白的六角宮燈，因細緻的工法，瞬間在網上爆紅。該名阿姨的女兒沈小姐表示，媽媽平時是做墨魚丸的，因剩下大量的魚骨，丟掉覺得可惜，從打磨雕刻到組裝，都是自己完成。不少網友被絕美宮燈驚呆，並直呼「高手在民間」。

據《人民網》報導，沈小姐表示，「媽媽在網路上看到，魚骨可以做成宮燈，於是想動手試試，每一片魚骨都要精心設計，角度不能出錯，不然沒辦法組合在一起，然後魚骨太脆弱了，捏太大力就碎。」

▲阿姨全程親手製作。（圖／翻攝自微博，上同）

她還說道，雕刻鏤空的地方最麻煩，總共準備了30個魚骨，做壞了10個，最後用了20個左右，才成功打造出一個六角宮燈。

影片中，阿姨從清洗魚骨、曬乾、打磨、雕刻、組裝等一系列步驟，全都親手悉心完成，成品的還原度極高，令不少網友稱讚連連。

網友表示，「寫進小說裡，就是幽冥粉骨燈，每當點亮那一刻，就能喚醒吸血大軍」、「是什麼阿姨這是大神」、「獨具匠心太棒了」、「好美啊」、「成品出來的那一刻，太震撼了」、「阿姨真是無所不能」、「果然高手都是隱世的，阿姨這技藝也太讚了吧」。